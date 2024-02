Osvaldo Platas, listo para presentarse en la Academia de los Diablos Rojos del México

El pitcher veracruzano Osvaldo Platas, originario de Cardel, pero radicado en Plan del Río, recientemente firmó con Diablos Rojos del México, institución legendaria de la Liga Mexicana de Beisbol.

En la ciudad de Xalapa, la directiva del Coroco, novena de la Liga Veracruzana de Beisbol (LVB), que está en la gran final, a través de su presidente, Román Moreno, dio detalles de la contratación del joven de 16 años con el equipo profesional.

Osvaldo Platas, feliz por cumplir uno de sus sueños

En breves palabras Osvaldo Platas dijo que lo buscaba desde hace tiempo por lo que ahora se encuentra muy contento.

"La verdad me causa mucha alegría, la verdad era algo que quería desde hace tiempo, entonces estoy muy contento. Honestamente no me imaginaba, no lo veía venir tan pronto esta oportunidad".

Iniciará su entrenamiento con miras a llegar a las grandes ligas con equipos como los Dodgers | Foto: Cortesía | Ramón Platas Suárez

La directiva de los Diablos dijo que se le acercó hace algunos meses en Caroco, equipo en el que actualmente participa en la Liga Veracruzana de Beisbol, donde un scout lo vio.

"Mi carrera inició en Plan del Río, en el pueblo donde vivo y ahora voy a trabajar muy fuerte para continuar alcanzando mis metas", expresó el pelotero.

El empresario y directivo del Caroco, en el que Osvaldo continúa participando, detalló que tienen jugadores profesionales de Liga Mexicana y aunque la institución no participa en Xalapa, dice que orgullosamente lo hacen en Carrizal, donde han demostrado gran nivel, “y la prueba más clara es la firma de Osvaldo con los Diablos Rojos del México”.

La presentación del pitcher, dijo, tiene como mensaje “que hay oportunidades para todos los jóvenes con ilusión”, por lo que pide mirar a Osvaldo, quien a sus 16 años irá a otro nivel, "ese es el mensaje, está más que dicho, que a los 16 años sí se puede".

Destacó, que la gestión principal para que el pitcher llamara la atención de los Diablos fue el talento nato y por estar en la Liga Veracruzana de Beisbol (LVB), que proyecciona a los que juegan en ese campeonato, además dijo que las relaciones que tiene Fernando Mere con las importantes instituciones del beisbol en México fue importante, “pero sin duda lo que marca la diferencia es el gran talento que existe en el pelotero de 16 años. Nosotros nada más pusimos ciertos elementos para ponerlo en el radar profesional y ahí está".

Otro punto muy importante que destacó es que el joven lanza a 86 millas sin tener una academia formal, por lo que llama la atención lo que ha venido realizando junto a Fernando Mere por más de un año, “pero con Caroco se fortaleció, pues el nivel es muy importante al contar con peloteros profesionales”, indicó Román.

Fernando Mere, representante de la Liga Veracruzana de Beisbol (LVB), destacó que el beisbolista ha sido seleccionado de olimpiada con un proceso largo, además señaló que ha participado en un torneo internacional que se desarrolló en Colombia, con participación en importantes competencias.

Indicó que llamó la atención de varias instituciones y que en esta ocasión se unió con Román Moreno y con la confianza de los padres del joven, iniciaron pláticas con la organización que para él es la mejor que existe en México.

También tendrá que enfocarse en sus estudios para profesionalizarse en el área de mecánica que es lo que más le llama su atención | Foto: Cortesía | Ramón Platas Suárez

"Yo no me dedico a vender jugadores, aquí estoy con ellos y adelante, cada persona que yo pueda ayudar aquí estoy; ahora soy manager de equipo de Olimpiada de la 13-14 y estamos para apoyar al veracruzano".

Padres orgullosos de su hijo

Janet Utrera Rivera dijo sentirse muy orgullosa y feliz con la noticia de la oportunidad que le brinda los Diablos Rojos del México a su hijo; también agradeció a los managers que lo han invitado y por seguirlo apoyando.

"Esto no es un fruto de una sola persona, es un fruto de muchos más, pero a final de cuentas todo el esfuerzo es de él".

Mientras que Ramón Platas Suárez, su papá, dijo que está muy contento por un proceso que ha sido largo y difícil, pero que finalmente están alegres por ver a su hijo lograr muchas cosas.

Fernando Mere, representante de la Liga Veracruzana de Beisbol (LVB), destacó que el beisbolista ha sido seleccionado de olimpiada con un proceso largo | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Destacó el gran apoyo de los managers y varios equipos en los que ha participado, como en el torneo que jugó en Miami con una selección de la zona de Cardel; también con el equipo que representó a México en Colombia y en Mazatlán.

"El mensaje que le hemos dado mucho es que lo principal que vaya a divertirse, pero con una responsabilidad en el juego, qué es lo que le gusta; sabemos que él lleva metas una de ellas es llegar a jugar Grandes Ligas, entonces el único consejo que le doy es que sí es su gusto e ilusión que no baje las manos, él debe ir viendo lo mejor para él y saber, lo que no se logre hoy, difícilmente lo hará mañana, así es que debe luchar por cada uno de sus sueños que él tiene".

Final de Caroco

En este protocolo Román Moreno invitó a la ciudadanía para que asistan en familia el próximo domingo 25 de febrero a la 1 de la tarde en el campo Antonio M Quirazco, en Carrizal para apoyar al equipo Caroco que se encuentra instalado en la gran final de beisbol profesional qué será contra Los Terribles del Tejar; ese día Osvaldo será el pitcher abridor.