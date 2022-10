De contadora a campeona deportiva; así triunfa Verónica Salvador

Maltrata, Ver.- Su sueño es representar a México en competencias a nivel mundial y poco a poco avanza para lograr esta meta, originaria de Maltrata, Verónica Claudia Salvador Ascencio ha competido en distintos trails en donde ha conseguido ser el primer lugar.

Hace unos días participó en el Trail de Bravo en donde fue la ganadora del primer lugar femenil en la categoría 30 kms, pero este no ha sido el único logro que ha tenido ya que en este serial deportivo de las Altas Montañas, en el que ya se han recorrido 3 distintas locaciones, nadie la ha logrado desbancar del primer puesto, ella ha sido la ganadora indiscutible colgándose ya tres medallas de oro.

La primera edición fue en San Diego Tetitlan de 40 kms, después en Cerró Quemado 25 kms, Coscomatepec 30 kms y en todas obtuvo el primer lugar.

"En el Trail el objetivo es aguantar la ruta y pues a mí me funcionó, que como soy de Maltrata, allá es un valle y solo hay montañas que está en los mil 400 a mil 800 msnm y pues ha sido conjuntar la fuerza, la resistencia, el aire y todo lo cardiovascular, cosas que me han ayudado para el trail", comentó la corredora.

En pasados meses Verónica tuvo una notable participación en la competencia de trail llevada a cabo en Ecatepec, Estado de México, donde buscaba su clasificación para el Mundial de Tailandia 2022, aunque terminó fuera de la clasificación pero en un buen lugar, lo que la motiva a intentarlo el próximo año.

"Era clasificar en un trail corto de 40 kilómetros pero me quedé a 10 minutos, piden cierto tiempo y me pasé, no clasifiqué, pero el próximo año vamos por la revancha, en México hay mucho nivel, pero no dudo que pueda llegar a estar entre las mejores", afirmó.

¿Cómo le abrió el deporte las puertas a la Contaduría?

Con 28 años de edad, Verónica corre desde hace más de 17 años, sin embargo fue cuando estaba estudiando la carrera de Contaduría que un día se inscribió en un trail y ganó el primer lugar, con el premio pudo pagar algunos pendientes que tenía al ser universitaria.

"Yo era auxiliar contable y me pagaban 800 pesos a la semana, entonces cuando empiezo a correr veo que en un fin de semana en una carrera al ganar me daban $1,500, por eso dejé el despacho contable y me enfoqué en el deporte y mis estudios, gracias al trail yo terminé la universidad", cuenta Verónica.

Viajó diario por varios años de Maltrata a Orizaba para asistir a la universidad, combinaba el deporte y los estudios y hoy ese esfuerzo ya dio frutos, pues ya se encuentra estudiando la maestría en Ingeniería Administrativa en el Instituto Técnológico de Orizaba.

Micro empresaria, contadora, atleta y estudiante, Verónica tiene muchas aspiraciones y gamas de seguir adelante, que con sacrificios y esfuerzo sabe que puede alcanzar.

"Quisiera representar a México en eventos mundiales, también a la universidad en competencias internas, pero también espero poder combinar mis tiempos con mi familia y doy gracias porque ellos siempre me han comprendido y apoyado", expresó.

Esta joven atleta afirma que para conseguir el éxito en el deporte se debe ser constante y disciplinado, no solo al momento de correr, también en la alimentación que debe ser cuidada e incluir el plato del buen comer para tener un buen rendimiento combinado con el descanso y el entrenamiento.

