5 deportistas de Xalapa buscarán medallas en competencia de Chiapas

Una vez más el equipo de atletismo Star Runners se presentará en los próximos Juegos Nacionales de Conade 2023, pues cinco de sus atletas lograron avanzar en los Macro Regionales que se realizaron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En ese estado se presentaron 13 deportistas de los cuales Isabella Viveros, María Jazmín Hernández, Valeria Vázquez, Joan Ramos y Luciana Guevara lograron su boleto a los máximos juegos nacionales; ellos son entrenados por Ricardo Ortiz, Maricela Hernández Guzmán y Vicente Luna Gómez.

Te puede interesar: Así se vivió la carrera “Contra los malos hábitos y las adicciones” en Xalapa

Ahora los cinco xalapeños deberán trabajar fuerte para colocarse entre los mejores de la nación en la competencia que será del 15 al 27 de julio en Villahermosa, Tabasco.

¿Qué deportistas de Xalapa buscarán medallas?

Deportes Realizarán segundo partido de exhibición de futbol para ciegos

Isabela Viveros, deportista de la categoría Sub 16, logró su boleto en los 2 mil metros planos como la mejor, mientras que el segundo bloque logró dar importante paso, María Jazmín Hernández en la prueba de los 3 mil metros planos, además Valeria Vázquez, Joan Ramos y Luciana Guevara serán parte de los relevos de 4x400.

Esto demostró que el equipo Star Runners continúa direccionado al éxito de la mano de personas comprometidas con el deporte como Freddy Viveros, pilar importante de este club.

“El grupo está orgulloso por lo que se logró. Es verdad se creía que íbamos a tener mejores resultados, pero por muchas situaciones que pasaron durante el trayecto, como las lesiones, pues logramos esto, sin embargo, es algo muy bueno para nosotros. Además fuimos el equipo que más llevó atletas a los Macro Regionales, entonces vamos bien”, dijo el director técnico del equipo.

Ahora dice seguirán trabajando “con mucho ánimo y con mucho entusiasmo para que los chicos se sientan comprometidos en los entrenamientos que ya iniciamos desde que llegamos a Xalapa. Ahora serán más intensos con afinación de detalles, pues nos dio la pauta para ver que nos hace falta, porque como dicen por ahí, nunca es suficiente y creo que vamos a lograr grandes cosas”, expresó el entrenador.

Destacó el buen ambiente que existe en el equipo, aunque acepta que hay tristeza en aquellos que no lograron avanzar, sin embargo están más fortalecidos, pues saben que enfrentaron un Macro Regional de mucho nivel, “que nos damos cuenta que la gente ya esta activa nuevamente en el ámbito del atletismo”, dijo

Y agregó: “Por eso le digo a los chicos y chicas que hay que seguir trabajando, porque esto es de mucha constancia, es lo que siempre les digo, que la constancia y perseverancia lo es todo, no hay de otra más que eso, porque la constancia mata talento, por eso los motivó a que continúe a que busquen eso que quieren, ques es llegar a un nacional”.

Lee más: Tlacuaches Team invita a rodada de convivencia; conoce fecha y requisitos

Otro punto muy importante que recalcó es el apoyo incondicional de los padres de familia, “a ellos les doy las gracias, porque sin ellos esto no se logra, además por inculcarles un deporte, en donde solo el trabajo te lleva al éxito, hacia donde vamos siempre direccionados”.

Deportes Quetzales de Banderilla, conocedores del senderismo y la naturaleza

Ahora esperan se recuperen los deportistas que no lograron su boleto, “ellos ahora están asimilado esto, porque querían su pase al nacional, pero esto aquí no se acaba, esto aquí comienza, porque la vida sigue, por eso debemos continuar luchando para llegar a donde queremos. Ellos saben que esto es un triángulo; eso le decimos a los chicos, que en un ángulo están ellos, en otro sus papás y otro nosotros como entrenadores y que si en alguno de estos ángulos se mueve, no se a llegado nada, por eso siempre los motivamos aquí en Star Runner”.

Por último puntualizó, “realmente estamos contentos por las cosas increíbles que logramos con los niños, por eso invitamos a más a que se unan a Star Runners, para que se diviertan. Lo pueden hacer con nosotros desde los 5 años hasta los 20. Estamos todos los días en el Estadio Xalapeño de 5 a 7 de la noche. Estoy super orgulloso y contento, porque cada vez hay más gente haciendo deporte, esta es la parte con la que iniciamos este proyecto y estamos felices de seguir avanzando con esta etapa”, concluyó.