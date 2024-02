Agua de Luna llena y otras 7 actividades que puedes hacer durante esta fase lunar

Córdoba, Ver.-La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA sus siglas en inglés) dio a conocer en su calendario lunar que el próximo 24 de febrero tendremos luna llena, pero debes saber que en esta fecha tan esperada por muchas personas puedes hacer rituales para la buena suerte o limpieza energética.

Y es que en los últimos años se ha puesto en tendencias realizar rituales espirituales para atraer la buena fortuna, salud, amor, dinero y hasta para protegernos de las malas energías con rituales fáciles de hacer en casa y sin gastar tanto dinero.

De acuerdo con especialista en temas espirituales, es recomendable hacer estos rituales en luna llena ya que es cuando está en su faceta más brillosa, es decir, es cuando da más energía a la tierra.

De ahí que desde tiempos ancestrales brujas, chamanes y hechiceros han ocupado estas fechas para realizar rituales y que estos sean efectivos al tener el respaldo de la energía lunar. Cabe mencionar que la luna también tiene influencia en la tierra y en el mar.

Pero ahora solo nos enfocaremos en contarte algunos simples rituales que podrás hacer en casa y seguramente te ayudarán a tener limpieza energética de tu casa, así como estar más estable en tus emociones.

El primero ritual que podrás hacer el 24 de febrero es; En caso de que tengas piedras o cuarzos, los podrás limpiar de una forma muy fácil, solo tendrás que sacarlos al aire libre y dejar que se carguen de la luz lunar, sino tienes un espacios adecuado los puedes dejar a la orilla de una ventana.

Después procederás a limpiarlos con un sahumerio, palo santo o incienso, y listo tus amuletos estarán limpios de cualquier mala vibra y los podrás usar nuevamente para tu protección.

¿Cómo se hace el agua de luna llena?

Ahora bien seguramente has escuchado el termino de agua de sol o de luna, pues te comentaremos que el agua de luna es algo muy simple de hacer, solo debes poner agua de garrafón en una botella de cristal (de preferencia transparente) y dejarla que le dé la luz dela luna llena toda la noche. ¡Ojo! A esta agua no le debe de dar los rayos del sol, ya que perderá sus propiedades. Deberás guardarla en un lugar donde no le dé los rayos del sol.

Y lito tendrás agua de luna que podrás tomar cuando te sientas mal, pero además la puedes usar para intencionar infusiones o para hechizos, además de usarla con un atomizador la podrás rosear por tu casa para limpiar las malas vibras.

Otro de los rituales que podrás realizar con agua de luna, es la limpieza espiritual de tu hogar o tu centro de trabajo, para ello deberás mesclar el agua con algunas hierbas como lo puede ser romero, menta, albaca o lavanda, la dejarás reposar y luego con un atomizador, luego de limpiar y ordenar dichos espacios rosearás el agua.

Asimismo otro de los rituales que puede hacer con el agua de luna, es dar un baño, en la ducha tomarás la botella con tus dos manos e intencionarás el agua, es decir pedirás que esa agua te ayude a tener salud, a estar en paz o alguna otra petición, luego te bañaras con ella, si quieres y tienes puedes usar sal de grano, y tallarte el cuerpo con el agua, y luego bañarte de forma normal, ya que el agua y la sal te quitarán cualquier mala energía y se irán por el desagüe.

Si eres de las personas que les gusta meditar, debes aprovechar la luna llena, ya que podrás realizar una meditación profunda con música tranquilizante y unas velas, sin duda será una experiencia única, ya que además de estar en paz podrás cargarte de esa energía lunar.

Otro de los rituales que puedes realizar e intencionar una vela o veladora, la forma de intencionarlas es muy fácil solo deberás ponerla entre tur manos y darles un objetivo, como lo puede ser “quiero salud”, “necesito dinero”, “que llegue el amor”, “requiero trabajo”, entre otras intenciones.

Luego de haberla intencionado, la prendes con un cerillo y dejas que esa vela o veladora se consuma en su totalidad, eso si, debes tener cuidado de no provocar un incidente.

Durante la luna llena se puede hacer una mweditación para mejorar la parte espiritual y cargarse de energía lunar / Foto: Myriams-Fotos | Pixabay

¿Es bueno que lean las cartas de tator en luna llena?

Si eres creyente de las cartas, puedes acudir con un tarotista para que te lea lar cartas o alguna persona especializada en otros métodos adivinatorios como la lectura de la tasa de café o el péndulo o las runas, ya que esta fecha será ideal para que te llegue un mensaje espiritual.

Ahora bien, si estás pasando por una ruptura amorosa o simplemente quiere romper lazos con alguna persona por X razón, puedes poner su nombre en un papel y quemarlo para después esparcir las cenizas en un terreno baldío o en un río, ya que se llevarán todos los recuerdos y estarás reclamando que regrese a ti la energía que le diste en su momento a esa persona.

Esperamos que estos simples rituales te ayuden a estar mejor, tanto espiritualmente como físicamente y mentalmente, ya que nuca está de más una “ayudadita” para que nos vaya bien en el amor, la salud y el dinero.