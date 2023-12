¡Productos para todos! Bazar Emprendedores Xalapa reúne a más de 40 expositores

Ana Luisa Ramírez Montalvo es una joven que hace dos años trató de vender artículos de boutique en algunos bazares de la capital, sin embargo, no pudo hacerlo, pues le argumentaban que ya tenían su giro; esa misma respuesta fue más de una vez, por lo que ella tomó la decisión de iniciar su propio bazar en el patio de su casa.

Luego a través de las redes sociales pidió ayuda de emprendedores y tuvo respuesta de 5 personas con las que se unió y la ayudaron para realizar dos bazares más; luego ella continuó sola, pues, aunque estudió contaduría, sabía que lo suyo eran las ventas: ahora la acompañan aproximadamente 150 personas vendedoras.

“Este bazar se llama “Emprendedores Xalapa”, somos una familia cerca de 150 y cada mes nos reunimos, aquí en el Casino Xalapeño”, comentó Ana Luisa, quien agregó que ahora tendrán exposición en la Plaza del Paseo Jardines. “Ahí será ya como fijo para reactivar la economía de la gente xalapeña y los alrededores”.

¿Dónde se ubica el bazar de Emprendedores Xalapa?

Actualmente, “Emprendedores Xalapa” se encuentra en el Casino Xalapeño, donde más de 40 expositores venden productos de miel, accesorios de lentes, artesanías, servicios de cazuelas, artículos de belleza, del hogar y otros giros más.

“En este bazar en particular, repetimos el giro hasta cuatro veces, porque creemos que para todos hay la misma oportunidad de venta; van a encontrar variedad de productos aquí”, dijo.

Explicó que una vez al mes realizan el bazar y que las personas que deseen vender su producto, pueden buscar información a través de Facebook e Instagram en “Emprendedores Xalapa”. “Ahí vamos anotando las fechas y convocatorias para que se puedan inscribir los emprendedores y puedan asistir a este tipo de eventos”.

Y agregó: “Los costos son muy accesibles; el de ahorita fue de 750 por mesa completa para los que ya son parte del grupo y los que viene externos se les cobra un poco más; se les vende, medias o mesas completas y lo que se les incluye es la publicidad antes y después del evento. Después de este bazar les sigo dando publicidad en las redes sociales para que tengan mayor alcance con la gente”.

Ana Luisa Ramírez pidió ayuda de emprendedores y tuvo respuesta de 5 personas con las que se unió y la ayudaron para realizar dos bazares más | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

¿Cuáles serán los horarios del bazar Emprendedores Xalapa?

Dijo que estarán este sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche.

“Los invitamos a que nos visiten en nuestro bazar de “Emprendedores Xalapa”, más de 45 expositores los van a esperar con sus productos, tenemos excelentes promociones. Ahorita han estado entrando muchas personas, gracias a Dios hay fluidez de gente y particularmente todos estamos vendiendo. Lo que más compran es la comida; las mujeres en particular maquillaje y los niños artesanías”.

El próximo bazar será el 6 de enero en Plaza Paseo Jardines: “Están cordialmente invitados, en la página ya está la convocatoria o nos pueden escribir al 22-81-25-65-59”.

Ramírez Montalvo remarcó que el objetivo es reactivar la economía de los xalapeños, sin embargo, también tratan de promover la cultura. “Estamos apoyando para que se active lo cultural que son los bailables, además hay conferencias como la de hoy en la que no están dando sobre la limpieza facial; hace un rato nos dieron el cuidado del planeta y el bebé; tenemos también bandas que vienen a tocar”.

El bazar estará este sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“A mí me gusta realizar esta actividad, no lo quisiera decir yo, pero los emprendedores me lo han dicho, que les he ayudó mucho en el apoyo, porque les doy la publicidad, antes, durante y después; a veces recibimos apoyo de algunas dependencias de gobierno, particularmente de la Regidora Helen, quien es la que nos da algunos espacios y de la misma red que tengo escojo algunos y los llevó a esos lugares gratuitamente, en algunos aplica, en otros se les cobra del mobiliario, esa es una forma de apoyarnos entre todos”, concluyó.