¿Calor se combate con calor? Estudio revela cómo puedes refrescarte con café

Para esta ola de calor es mejor estar prevenidos y seguir puntualmente las recomendaciones de Protección Civil y Secretarías de Salud respecto a las enfermedades gastrointestinales, irritación en los ojos, golpes de calor, deshidratación, entre otros.

Precisamente hablando de mantenerse bien hidratado, cuando el cuerpo suda se pierden grandes cantidades de líquido debido a las altas temperaturas a las que se está expuesto; no obstante existe una creencia de quitar el calor y refrescar el cuerpo de forma sencilla consumiendo bebidas calientes.

En un estudio del National Library of Medicine probaron la teoría de regular la temperatura corporal con la ingesta de café caliente, el resultado señala que es posible refrescarse mínimamente ya que esto ayuda a que el cuerpo aumente su temperatura interna, lo que produce un efecto de refrigeración natural.

¿Cuáles son las funciones del sudor en el cuerpo?

No obstante, es importante tener presente que la transpiración (sudor) es la manera que tiene el cuerpo para enfriarse antes de presentar un golpe de calor debido a las temperaturas extremas de los últimos días, que a su vez puedan desarrollar graves consecuencias como dañar órganos o incluso la muerte, según indica dicho sitio web oficial del gobierno de los Estados Unidos.

También de forma pública el Doctor Michael Sawka, experto en fisiología de la Universidad Estatal de Georgia informa que el efecto de una taza de café caliente es insignificante en la regulación térmica frente a la importancia de la hidratación. Señala que lo diurético del café puede agravar la deshidratación en condiciones de calor extremo, contrarrestando cualquier posible beneficio.

Si tú eres amante de esta bebida sin importar el estado del tiempo tienes que saber que la Ciencia sugiere que, bajo ciertas condiciones climáticas específicamente en ambientes secos y calurosos, esto puede ser beneficioso; así que tómalo en cuenta pero siempre bebiendo agua potable para no deshidratarte.

Después del agua, el café es la bebida más consumida en el mundo y los veracruzanos podemos presumir que tenemos uno de los mejores cafés del planeta; además de que se prepara todos los meses del año en diferentes presentaciones:

- Torito de café

- Carajillo

- Nieve de café

- Bombones de café

- Grano de café bañado con chocolate

- Licor de café

- Frappé

- Café caliente

El tomar café caliente refrescarse mínimamente ya que esto ayuda a que el cuerpo aumente su temperatura interna / Foto: Roberto Téllez | El Sol de Córdoba

¿Entonces, mientras más sudor, más frescos estamos y esto es positivo? No siempre, todo dependerá del clima en el que te encuentres; beber café en un día húmedo no te ayudará, pues el clima impedirá que el sudor se evapore en tu piel y no tendrá tal efecto contrario a vivir en un lugar con clima seco, así que la próxima vez que alguien te diga que “fuego se combate con fuego” primero investiga por tu cuenta, pues podría perjudicarte más de lo que piensas.