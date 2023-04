¡Pasión por el calzado! Víctor lleva 4 décadas como artesano

Aunque al inicio fue por necesidad, desde hace 40 años don Víctor Martín Hernández Salas inició con la elaboración de calzado artesanal en Acatlán, Veracruz, que con el paso del tiempo se convirtió en su gran pasión.

Fue uno de sus hermanos que se dedicaba a ello quien le enseñó, y desde hace un tiempo se han sumado tres de sus hijos y su esposa María de los Ángeles, su “gran pilar”.

Se trata de una labor muy noble que le ha permitido, dice, trabajar en casa y no a expensas de las condiciones climáticas con la que además ha podido sacar adelante a su familia.

“Gracias a Dios, por eso le tengo cariño y aprecio porque de este arte u oficio he podido sacar adelante a mis hijos, sobrevivir con mi familia, modestamente, pero hemos sobrevivido a pesar de todo”.

A sus 59 años recuerda que apenas hace 10 inició el taller, pues anteriormente estuvo trabajando para otras personas y ahora se ha vuelto un negocio totalmente familiar que les da oportunidad hasta de dar empleo.

“Todo lo hacemos en el taller familiar, un poquito de calzado de vestir, de trabajo, un poco de todo, todo es de pieles auténticas de ternera con material de primera calidad. Están mis hijos, amigos también, les damos empleo también”.

Víctor solo estudió la secundaria; después, y ante las necesidades por ser de escasos recursos se vio obligado a empezar a trabajar, en primer momento en la siembra de maíz que decayó con el paso del tiempo y por lo que tuvo que iniciar en el ganado, pero no le gustó. “No me gustó el campo porque es muy matado, es un trabajo muy pesado y decidí aprender el oficio y me gustó. Desde entonces a eso me dedico con mi familia”.

Ahora confía en que sus hijos Fredy Martín, Cristian y Brayan continúen con esa tradición, pues, aunque en total son cinco, solo a ellos les gustó el oficio y el resto se encuentra fuera.

Mi esposa María de los Ángeles ha sido mi pilar, mi sustento y quien me ha alentado a salir adelante

Aunque Víctor vende el calzado en su casa donde se ubica el taller, la mayor parte de la producción la llevan a vender en otros municipios o localidades de la zona de Acatlán.

Don Martín elabora zapatos que vende en Acatlán y la región | Foto: René Corrales

Quien desee conocer y comprar el trabajo de Víctor y su familia, puede acudir a la calle Vicente Guerrero #45 en Acatlán o lo puede contactar en redes sociales como HDEZapateria o al número 279 10 94649.