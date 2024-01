¡Todos quieren a Yuri! Veracruzanos la prefieren para reina del Carnaval 2024

Veracruz, Ver.- La invitación que se hizo a la cantante Yuri para que sea reina del Carnaval de Veracruz 2024 -edición en la que se celebran los 100 años de esta fiesta - ha generado un buen sabor de boca entre personas involucradas en el evento.

Yuri sería un referente del Carnaval de Veracruz 2024

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco) en Veracruz, Edi Alberto Martínez destaca que el Carnaval de Veracruz es la fiesta más importante del estado y genera cada año miles de ganancias para el sector empresarial.

En ese sentido, dice que el sector que representa ve con buenos ojos que Yuri sea la representante de las fiestas del Carnaval, dada la proyección que daría para esta celebración este año.

“Desde el sector empresarial lo vemos bien, en Veracruz hay mucha gente valiosa, mucha gente talentosa, no solamente Yuri, pero en el caso particular de Yuri recordemos que ha puesto en alto el nombre del estado, el nombre de la ciudad y sería un referente también para encabezar las fiestas del Carnaval”.

El líder de la Canaco incluso descarta que pueda haber objeción para que la cantante jarocha porte la corona como reina del Carnaval de Veracruz por segunda ocasión, ya que es alguien con buena imagen y aceptación entre la población.

“Yo creo que también tenemos que ser bastante, en ese sentido, analizar que es lo que también conviene para que el carnaval tenga que lucir, no quiero decir que una persona que no sea conocida como Yuri no pueda participar… Pero por otro lado, me parece que nadie puede cuestionar la exitosa carrera de Yuri, es una persona muy querida en Veracruz”.

Finalmente, destacó que independientemente del acuerdo que consiga el Comité de Carnaval con Yuri, la proyección es que las celebraciones dejen una buena derrama económica para todos los comerciantes.

Todos queremos mucho a Yuri

Por su parte, Susana Ortiz, directora de las Bastoneras de Susy -una de las agrupaciones que participa en el desfile de carros alegóricos-, celebró que se haya realizado la invitación a la cantante Yuri para que sea la reina del Carnaval de Veracruz.

Susy, como es conocida entre la comunidad que participa en la celebración del Carnaval, afirmó que Yuri es una persona muy conocida y querida en el puerto de Veracruz, por lo que sería bien vista por otras agrupaciones.

“Esto va a ser un boom de nuevo, porque todos queremos mucho a Yuri, aquí es su tierra, entonces sería mucha proyección independientemente de los planes que tenga el Comité de Carnaval y la alcaldesa, estamos muy contentas de que pueda ser Yuri la representante de este Carnaval en sus 100 años”.

Incluso aseguró que Yuri traería nuevamente la proyección que tiene el Carnaval de Veracruz como el mejor de México e incluso la compañía de Eduardo Santamarina, como se ha mencionado, sería positiva.

La directora de las Bastoneras de Susy afirmó que su agrupación se prepara para el Carnaval de Veracruz casi desde el primer día que terminó el anterior, actualmente preparan las coreografías y en unos días comenzarán a reunirse para hablar sobre el vestuario que portarán.