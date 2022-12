¿Cuándo se debe poner el arbolito de navidad? Te contamos

Se acerca la última fecha importante del año, ¡Navidad! Esto quiere decir que las sonrisas y alegría comienzan a sentirse en el ambiente, pero, antes de ponernos todos navideños, debemos recordar que el pilar de los festejos decembrinos es el arbolito, ¿ya lo pusiste? ¿No sabes cuándo ponerlo? No te estreses, te vamos a ayudar a que tengas de cuando se debe poner y quitar.

Arbolito de Navidad, adornos navideños, se acercan los villancicos, algunos son fan de las canciones de Navidad y otros no, pero cada quien sus gustos, lo que se no se puede pasar es adornar tu casa, recuerda que en esta época hay que ahorrar, por ejemplo, la energía eléctrica.

Recuerda que son días de paz, de hacer un lado el estrés, enfocarte en la familia y los amigos, agradecer por las cosas buenas que tuviste en el año y comenzar a pensar en los planes para el 2023, pero las fiestas en casa se hacen oficiales cuando colocas los adornos, así que ahora te decimos cuando se deben colocar.

¿Cuándo debo poner el arbolito de Navidad en mí casa?

Estas a tiempo, el arbolito se coloca el 1 de diciembre, es el primer mes de la celebración, en muchas ciudades y negocios es el día ideal para comenzar el ambiente navideño, es en ese momento cuando se oficializa la temporada decembrina.

Al poner el árbol marcas el cambio de celebración, venimos saliendo de la temporada de Halloween y Día de Muertos, en algunos caso se cree que al colocar el arbolito terminas una temporada e inicias otra.

En la tradición católica, el 1 de diciembre comienza el Adviento, es el periodo de preparación que tienen los feligreses para celebrar la navidad, la cual inicia cuatro domingos antes del nacimiento de Jesús. Este año comenzó el domingo 28 de noviembre.

No vamos para el 8 de diciembre, en caso que no pudieras poner el árbol el primer de diciembre, no te preocupes, el ocho es conocido como el Día de la Inmaculada Concepción, según la tradición cristiana, la cual viene de tiempos del Papa Pío IX, se eligió la fecha como el día en el que la Virgen María fue elegida para ser la madre de Jesús, la decisión se tomó en el año 1854.

¿Cuándo puedo quitar el arbolito de Navidad en mí casa?

Ya pasó la Navidad, la cena y los regalos, el recalentado es cosa del pasado, en algunos países esa es la razón ideal para quitarlo, ya que al no regirse por la tradición católica, ya no tiene sentido tenerlo en casa, así algunos lo quitan el 26 de diciembre.

Pero, si te gusta tener tu casa adornada puedes dejarlo donde está todo diciembre, otra de las fechas comunes para quitarlo es el 2 de enero, justo después de celebrar el año nuevo ya que en el hogar se preparan para comenzar una nueva temporada.

Aunque, no podemos dejar atrás a los Reyes Magos, así que la Navidad se alarga hasta el día 6 de enero que se parte la Rosca de Reyes, tradición que es muy común en México y varios países del Continente Americano.

Si eres de los que quiere alargar la Navidad, la última oportunidad de no verte desfasado sería el 2 de Febrero, Día de la Candelaria, los tamales que le toca poner a las personas que se sacaron el muñeco en la Rosa de Reyes; después de esa fecha, no nos hacemos responsable si todavía quieres tenerlo en casa, al final es a gusto de cada quien.

Y tu ¿ya pusiste tu arbolito?