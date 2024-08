Ganaderos de Perote, preocupados por crisis climática y falta de apoyos

Los Pescados, Perote, Ver.- Ante la muerte de ganado ovino por las recientes olas de calor y sequía, hay preocupación en los ganaderos de la región de Perote por lo que les depara el futuro.

En entrevista, Joel Salazar Herrera, socio de la Ganadera de Perote, expone que necesitan apoyos para sembrar avena y poderle hacer frente al 2025, al estar conscientes de la crisis climática.

A menos de un kilómetro de zona de bosque con huellas de incendio, declara que la temporada de sequía de 2024 ha sido la peor para él y las demás personas dedicadas a la venta de ovino alimentado por pastoreo.

¿Cómo afectaron las olas de calor y sequía a ganaderos de Los Pescados de Perote?

“Nunca había pasado así. Yo tenía 80 borregas y tuve que comprar 300 pacas para alimentarlas. No hubo apoyo y algunas no aguantaron. Se me murieron como 10. Las otras ya se están recuperando porque ya hay mucho pasto”, expresa.

A pesar de no existir un recuento total de las pérdidas de ovino, caprino y bovino en Perote, el socio ganadero confirma que las pérdidas sí fueron grandes, con impacto no solo a nivel regional sino nacional. Detalla que en la zona hay proveedores para otras entidades, entre ellas Hidalgo.

Los Pescados, de acuerdo con lo dicho por Joel Salazar y otros productores, se ha vuelto un buen lugar para “los borregueros” / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Con la experiencia previa, describe como urgente prepararse, pero reitera la necesidad de apoyos por parte de las ganaderas de Veracruz y Xalapa; opina que sí se toma en cuenta a otros lugares, especialmente del sur de la entidad, pero a ellos no.

“Queremos que los más altos nos apoyen con forraje para que lo siémbremos. Sin exagerar, yo necesito una tonelada de avena para prevenir y ya para toda la comunidad, unas 10 toneladas para que no sufran los animales del campo”, declara.

Reitera la necesidad de apoyos por parte de las ganaderas de Veracruz y Xalapa / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Los Pescados, de acuerdo con lo dicho por Joel Salazar y otros productores, se ha vuelto un buen lugar para “los borregueros”, personas que los buscan para comprarles los animales en pie.

De esta comunidad también salen los ovinos para algunos de los restaurantes de La Joya, en el municipio de Acajete, y para otras entidades: “Los Pescados ya se conoce. Acá nos vienen a buscar”.

De esta comunidad también salen los ovinos para algunos de los restaurantes de La Joya, en el municipio de Acajete, y para otras entidades / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Para estar prevenidos para la próxima sequía, los productores declaran que tienen el mes de agosto para sembrar. Mencionan que sí están acostumbrados a tener forraje para la sequía pero este año se vieron rebasados.

Aun así, señalan que pudo haber sido peor, pero en Los Pescados tenían papa de desecho y no padecen escasez de agua: “Con eso pudieron resistir los animales grandes, pero los chiquitos, no. Ahora hay que ver para lo que viene”.

Veracruz se ha mantenido entre los tres primeros lugares en producción de ovinos / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

De acuerdo con datos oficiales, Veracruz se ha mantenido entre los tres primeros lugares en producción de ovinos. Igual que en otros lugares del país, en la entidad se consume en barbacoa.

En cuanto a los datos del Monitor de Sequía, indican que esta anomalía alcanzó en un 91 por ciento al estado de Veracruz, a finales de mayo de este año, considerado el más seco desde que se tienen registros.

