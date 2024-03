Envenenamientos por picaduras de serpientes incrementan en temporada de calor

Cada año, en verano y en temporada de lluvia, en el estado de Veracruz se incrementan los casos de envenenamiento, así como la interacción de las serpientes con el ser humano.

Pablo Cobos, biólogo encargado del Departamento de Fauna de la Fundación de la Universidad Veracruzana, dijo que es en tiempo de altas temperaturas, cuando los casos de envenenamiento por picaduras o mordeduras de insectos, reptiles o arácnidos llegan a incrementar casi un 80 por ciento.

“Pertenecemos a una red que se llama Redtox, a nivel Veracruz. Nosotros atendemos los casos de envenenamiento con la Secretaría de Salud, Protección Civil, bomberos, paramédicos, médicos y otros biólogos, tenemos una red de ayuda en todo Veracruz. Entonces, casi desde que inicia el año empiezan los casos de envenenamiento y en estos días, en esta época del año que es de verano, incrementa casi un 80 por ciento”.

Ecología Xalapa, ciudad de aves: esta es la guía de campo sobre las especies más comunes

Precisó que los hospitales reportan casi todos los días algún encuentro, venenoso o no venenoso, porque en algunas ocasiones puede ser algún insecto o algún arácnido también.

“En zona de Carrizal, en las cuevas, ya hecho algunos reportes, hemos trabajado, encontramos arañas violinistas, son muy peligrosas esas arañas, entonces hay que tener mucho cuidado. Y también las viudas negras, por ejemplo. Pero en toda la zona de Veracruz tenemos reportes casi diarios en esa red de ayuda”.

Y es que insistió en que es en esta época del año y la época de lluvias, cuando se incrementan más los casos de intoxicación de ese tipo.

¿Qué hacer ante la mordedura de una serpiente venenosa?

En caso de mordedura de una serpiente venenosa o de un arácnido, de acuerdo con el experto, se recomienda ir a un centro médico lo más rápido posible y no aplicarse ningún torniquete, no tomar algún preparado casero “como huaco o crucetillo que no funcionan, no cortar la herida, ni succionar tampoco”.

En caso de mordedura de una serpiente venenosa o de un arácnido, de acuerdo con el experto, se recomienda ir a un centro médico lo más rápido | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Porque cuando muere una serpiente salpica un poco de veneno en la zona, entonces si uno succiona y si tiene una muela picada o una llaga, puede ser que tenga un poco de veneno en la boca y se pueda agravar la situación. Entonces lo que se recomienda en caso de envenenamiento es ir al centro hospitalario más cercano que se tenga a la mano”.

Además, dijo que es recomendable no caer en pánico, lo que es complicado porque la gente teme mucho a las serpientes.

“Y a pesar de que ha habido casos en que son serpientes no venenosas y la gente no lo sabe, acude al médico con síntomas que no son propios del envenenamiento y cuando llega al centro médico y el médico sabe que no es venenoso, se le van los síntomas, entonces pasa muy seguido eso. Son síntomas psicosomáticos”, dijo.

Agregó que, si bien hay algunas partes físicas de los animales que pueden indicar si es venenosa o no venenosa, no aplica a todas las especies.

En tiempo de altas temperaturas, los casos de envenenamiento por picaduras o mordeduras de insectos, reptiles o arácnidos suelen incrementar | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Expuso que los casos más comunes se dan más en la periferia de las ciudades, pueblos o municipios, por lo que, la gente que trabaja en campo o que tiene ganado es la que tiene más contacto con esas serpientes venenosas y son los que más sufren los casos de envenenamiento.

“Siempre se recomienda que se vaya a un parque, pues no agarrar una roca con las manos o voltearla con el pie, no meterle las manos por debajo porque puede haber un alacrán, una serpiente y a la menor provocación, pues se defienden y tratar de no manipularlas”.

Dijo que además colaboran con el Parque Ecológico Los Pocitos ubicado en Carrizal del municipio de Emiliano Zapata, haciendo cursos dentro de sus instalaciones sobre el tratamiento de las serpientes.

“Nosotros tenemos cursos que son dirigidos hacia la parte estudiantil de toda la república. En este caso hemos hecho cursos como de manejo de mamíferos, de murciélagos, de serpientes, de aves. Y vienen estudiantes de varias universidades de toda la república a tomar el curso y a conocer parte de la biodiversidad de Veracruz”.

En la zona de Carrizal, remarcó, es común encontrar tanto coralillos venenosos, como cascabeles y las famosas nauyacas | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Expuso que lo que más les llama la atención a los estudiantes es el manejo de las serpientes “pues en su curso de manejo de fauna venenosa y no venenosa, hay que hacer en caso de envenenamiento, es el que se llena más. Tenemos cerca de 80 asistentes cada vez que hacemos el curso de toda la república”.

En la zona de Carrizal, remarcó, es común encontrar tanto coralillos venenosos, como cascabeles y las famosas nauyacas.

Ante ello, lo que se les recomienda a las personas es que en cuanto vean una serpiente, hablen inmediatamente a Protección Civil, que no traten de manipularla porque puede llegar a ser venenosa y de resultar un caso de envenenamiento, se puede llegar a perder alguna extremidad si no es atendida adecuadamente.

Los cocodrilos de pantano, también cercanos a la población

Por su parte, Isaac Ajactle Tequiliquihua del balneario Los Pocitos ubicado en Carrizal en el municipio de Emiliano Zapata, explicó que otra especie que es común encontrar en la zona del Golfo de México son los cocodrilos de pantano que también han tenido interacción con los humanos.

Expuso que es común encontrarlos en toda la costa del Golfo, y que incluso en el estado se tiene una UMA que se llama el Colibrí que mantiene ejemplares en cautiverio.

Otra especie que es común encontrar en la zona del Golfo de México son los cocodrilos de pantano | Foto: Carlos Canabal | Cuartoscuro.com

“Hay cocodrilos de manera silvestre, desde el norte de Tamaulipas hasta la península del Yucatán. Hay ejemplares de vida silvestre que están amenazados, existe la NOM 059 que es el que clasifica qué especies están en riesgo o sujetos a protección especial y para el caso del cocodrilo de pantano está sujeto a una protección especial”.

Dijo que esa especie puede llegar a ser peligrosa para la población siempre y cuando se rompa el límite permisible para el cocodrilo.

“Mientras no nos acerquemos mucho no puede pasar nada, inclusive si llegamos el cocodrilo se mete, o sea se sumerge en el agua y ya no lo encontramos. Sí ha habido interacciones con humanos, accidentes claro que sí, pero pues ha sido imprudencia prácticamente”.

De ahí que refirió, la primera recomendación de encontrarse uno es que se haga un reporte.

Esa especie puede llegar a ser peligrosa para la población siempre y cuando se rompa el límite permisible para el cocodrilo / Foto: Roberto Téllez | El Sol de Córdoba

“Existe la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, PROFEPA, quien es responsable del resguardo de estos ejemplares, entonces ella tiene un enlistado de diferentes unidades de manejo que tienen ejemplares y ya en el estado pueden reportar a PROFEPA y ya PROFEPA ve hacia qué lugar pueden resguardar el ejemplar”.

Sobre Los Pocitos, dijo que es un pequeño “parche de aguas cristalinas” con gran riqueza en biodiversidad, tanto flora como fauna, que les ha permitido actualmente hacer actividades de educación ambiental.

“Conmigo traigo un cocodrilo, un cocodrilo de pantano, una especie emblemática para nuestro país, se distribuye desde el norte de Tamaulipas hasta Quintana Roo, y con estos ejemplares actualmente estamos haciendo actividades de educación ambiental”.

En cuanto a serpientes, explicó que hay un número importante identificadas que están en peligro de extinción, por lo que el objetivo del proyecto que representa es tratar de conservarlas.

“Tenemos en promedio 14 hectáreas de terreno, una cuarta parte de ese terreno está construido para albercas, el proyecto inició por el ejido de Carrizal y bueno, actualmente son albercas y alrededor de las albercas tenemos una cobertura vegetal amplia que ha permitido el resguardo de diferentes especies”.