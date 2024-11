Ambientalistas lamentan recorte presupuestal para Áreas Naturales Protegidas

Como un acto grave que pone en riesgo la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, consideraron expertos ambientalistas el recorte presupuestal que se prevé aplicar a estos espacios.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se perfila que para las Áreas Naturales Protegidas en 2025 se destinarán 118 millones de pesos, lo que sería un promedio de un peso y 19 centavos por hectárea. Estos espacios son administrados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

En Veracruz hay siete Áreas Naturales Protegidas y dos santuarios que dependen de recursos federales, por lo que, de acuerdo con expertos, se verían afectadas de manera directa porque no podrían cumplir con su labor primordial de mantenerse. Estas áreas representan el 5 por ciento del territorio de Veracruz, es decir 300 mil hectáreas de las más de 7 millones de hectáreas que integran el estado.

Ante esta situación, especialistas pidieron a los legisladores que hagan las modificaciones pertinentes al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024 para que se asignen los recursos que se necesitan para el sector ambiental.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se perfila que para las Áreas Naturales Protegidas en 2025 se destinarán 118 millones de pesos | Cofre de Perote | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Recordaron que el sector ambiental del país y Veracruz requiere contar con esos recursos humanos, financieros y materiales suficientes para frenar la degradación ambiental del país, así como proteger y conservar la flora, la fauna, los ecosistemas y garantizar para todos los mexicanos el respeto de su derecho constitucional a un medio ambiente sano para su salud y bienestar.

Recorte presupuestal es una situación grave

Para Beatriz Torres Beristáin, doctora en Ciencias Ambientales, investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales (Citro), este recorte representa una situación grave ya que implica que se pongan en último lugar estos espacios y que se crea que son “de decoración porque no se entiende que son espacios de especiales características e importancia cultural, natural, biocultural”.

“Habría que dedicar un presupuesto mucho más alto, además, porque sabemos que las Áreas Naturales Protegidas están bajo el asedio incluso del crimen organizado para sacar, por ejemplo, madera”, expresó.

Destacó que hay varias situaciones que se están generando en estos espacios protegidos, entre ellos, el Pico de Orizaba el cual no solo tiene una “precariedad no solamente de cantidad de gente destinada, sino de presupuesto y un azote de delincuencia que hace y deshace sin que la gente pueda hacer nada”.

“Este espacio es una fuente de abastecimiento, está el glaciar que abastece de agua a millones de personas y no estamos percibiendo la importancia de su conservación y manejo, me parece gravísimo que a los trabajadores que están en estas áreas no reciban un mejor presupuesto, además se les debe dar protección, lo cual necesita dinero”, comentó.

El sector ambiental del país y Veracruz requiere contar con esos recursos humanos, financieros y materiales suficientes para frenar la degradación ambiental del país | Catemaco | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

Afirmó que, además, se requieren planes de manejo e involucramiento de la sociedad porque se trata de áreas que son el sustento natural que se tiene en el estado.

“Las Áreas Naturales son la parte más visible de toda la problemática socionatural que tenemos, hay otros lugares que son de amplia importancia, pero no cuentan con el decreto, pero ya vimos que ni este se considera porque no se ha logrado una verdadera proyección, entonces se debe tomar en serio la conservación de estos espacios protegidos o no en papel”, dijo.

La conservación no se logra con un decreto

Al respecto, el catedrático de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana (UV), Héctor Narave Flores, afirmó que sin duda este recurso es insuficiente porque estas áreas se están operando con un escaso presupuesto que impide la realización de varias actividades o proyectos.

Destacó que la conservación no se logra con un decreto, sino con gestiones que deben incluir actividades de protección, proyectos de manejo, de ecoturismo, de capacitación con las personas, alternativos, reforestación, de investigación y educación ambiental, para lo cual se requiere presupuesto.

“No se pueden realizar actividades de mantenimiento, de vigilancia, proyectos productivos, socio ambientales porque el presupuesto que se tiene es escaso, lo que, además, dificulta la conservación, entonces si hay otra reducción complicaría las acciones, al contrario, debería duplicarse el presupuesto para tener más guardaparques, mantenimiento, para hacer obras de conservación, de restauración, de fomento, investigaciones, entonces es muy lastimoso este monto”, expresó

Consideró que la asignación de presupuesto que podría ser apenas de un peso con 19 centavos podría alcanzar únicamente para realizar el pago de quienes se encuentran en estos espacios y quizás para la gasolina.

“Se requiere una buena gestión y para ello se necesitan recursos, por lo que esta reducción traería consigo de deterioro de estas áreas, que no cumplan sus objetivos que son de conservación, que no haya participación, no se realicen los proyectos básicos que es el programa de manejo, ya de por sí están pobres, ahora con la reducción del presupuesto va a estar peor”, comentó.

Finalmente, manifestó que se corre el riesgo, no de que desaparezcan, pero sí de que no cumplan con sus objetivos y se deterioren más.

“Si no cumplen sus objetivos que son los de conservación de los ecosistemas quedarían sin ningún mecanismo de gestión, sin vigilancia y eso no ayuda en nada, por supuesto que esta reducción tiene que ver directamente con el cumplimiento de los objetivos, ya de por sí hay problemas que se pueden incrementar”, agregó.

Sin duda este recurso es insuficiente porque estas áreas se están operando con un escaso presupuesto que impide la realización de varias actividades o proyectos | Naturalia | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Recorte sería sumamente preocupante

Para el director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Gustavo Alanís Ortega, resulta sumamente preocupante que se mantengan y agudicen los recortes a la fiscalización y procuración de justicia en materia ambiental, sobre todo a la luz de la reforma judicial.

Refirió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pide asignar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que ya de por sí tenía recursos notoriamente insuficientes para hacer su tarea, apenas 840 millones de pesos. Dijo...

Esto supone un recorte del 14 por ciento respecto de lo solicitado el año pasado

Las ANPs son las herramientas más efectivas para conservar los ecosistemas, permitir la adaptación de la biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático | San Juan del Monte | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Mencionó que una situación todavía más grave la enfrentará la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para la cual Hacienda solicita 15 por ciento menos recursos que en 2023, para quedar en 322 millones de pesos.

“Resulta también alarmante constatar que, una vez más, los recursos que deberían destinarse para mitigación y adaptación al cambio climático se están destinando a proyectos que no tienen nada que ver con estos objetivos”, expuso.

Asimismo, consideró que en medio de la crisis climática que ya vive el planeta se proponen casi 40 mil millones de pesos para “Provisiones para la construcción y fortalecimiento de infraestructura” y otros 827 mil 762 millones 373 pesos para la “Prestación de servicios públicos de transporte masivo de personas y carga Tren Maya” que ejercerá la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, figuran otros 40 mil millones de pesos para “Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga” que ejercerá la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y 39 mil 100 millones de pesos para Sembrando Vida.

“Consideramos que esta asignación presupuestal no refleja el compromiso que la nueva administración ha venido mostrado hacia la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Tenemos una Presidenta con perfil científico, así como profundo conocimiento de la problemática ambiental, particularmente del cambio climático”, comentó.

¿Qué son las Áreas Naturales Protegidas?

Las Áreas Naturales Protegidas son las herramientas más efectivas para conservar los ecosistemas, permitir la adaptación de la biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático.

De acuerdo al Art. 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son zonas del territorio nacional en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.

De acuerdo a información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en Veracruz se contabilizan siete Áreas Naturales Protegidas y dos santuarios.

¿Cuáles son las Áreas Naturales Protegidas de Veracruz?

Las Áreas Naturales Protegidas son:

1.- Parque Nacional Cofre de Perote que comprende parte de los municipios de Perote, Xico, Ixhuacán de los Reyes y Ayahualulco.

2.- Parque Nacional Pico de Orizaba, ubicado en los municipios de Calcahualco, La Perla, Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma, Atzitzintla, en los estados de Veracruz y Puebla.

3.- Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano ubicado frente a la costa de Veracruz, Boca del Río y Alvarado

4.- Parque Nacional Cañón del Río Blanco abarca los municipios de Orizaba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Atzacan, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Maltrata, Aquila, Río Blanco, Rafael Delgado, Acultzingo, Soledad Atzompa.

5.- Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas está ubicada en la llanura costera del sur del Golfo de México, casi sobre la costa del estado de Veracruz, y abarca los municipios de Ángel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Soteapan y Tatahuicapan de Juárez.

6.- Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan que se localiza frente a las costas de los municipios de Tamiahua y Tuxpan.

7.- Área de Protección de Recursos Naturales Tlachinoltepec que se ubica en los municipios de Chocamán y Coscomatepec.





Mientras que los santuarios son: el Santuario Totonacapan, el cual se ubica en la porción nororiental del estado compuesto por dos polígonos que se encuentran localizados en los municipios de Cazones de Herrera, Papantla y Tecolutla y el Santuario Lechuguillas, localizado entre los municipios de Vega de Alatorre y Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en la zona costera del estado.





