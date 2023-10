¿María Félix y los hermanos Almada tienen parentesco?, aquí la razón

A pocas horas de haberse dado a conocer el fallecimiento del actor Fernando Almada, su nombre destacó entre los medios de comunicación no solo por su amplia trayectoria en el western mexicano sino porque su hermano, Mario Almada quien falleció en 2016 confesó que tenían un parentesco con María Félix.

“La Doña” como es conocida por todo México y los hermanos Almada no solo compartían el amor por el cine y los escenarios sino que también tienen un vínculo sanguíneo: ¡Son primos!

¿Por que tienen un lazo sanguíneo los actores?

Los grandes actores del cine de acción mexicano y la diva de la época de Oro estuvieron involucrados en el medio artístico, de hecho, en 2014, Mario confesó cuál era su parentesco y cómo ella los trataba pues la fuerte personalidad de Félix no solo se reflejaba en la gran pantalla.

“Mi padre era Ricardo Almada Güereña, pariente de María Félix, era primo hermano de su mamá” dio a conocer en una entrevista a ‘No lo Cuentes’, con Gustavo Adolfo Infante.

Los actores tenían dicho parentesco ya que Ricardo Almada Güereña, padre de Mario y Fernando era primo hermano de Josefa Güereña Rosas, madre de la Doña.

Los grandes actores del cine de acción mexicano y la diva estuvieron involucrados en el medio artístico | Foto: Francisco Rodríguez | Cuartoscuro.com

María Félix debutó en el Cine de Oro con la película "El peñón de las ánimas" de 1942 donde compartía créditos con Jorge Negrete; por su parte Mario llegó a la pantalla grande hasta los años 60 gracias a cintas de llamado western mexicano.

Estas películas estaban inspiradas en el viejo oeste norteamericano pero con un toque nacional.

Sin embargo, a pesar del lazo que tenían estos tres pilares del cine en México no eran tan unidos, Mario confesó que nunca tuvieron relación alguna con “María bonita” e incluso afirmó que los ignoraba.

Señaló en dicha entrevista que no le hablaba ni a él ni a su hermano (Fernando Almada) porque se creía superior a sus familiares.

Pero en ocasiones la vida da un giro de 180° y fue cuando ganaron la Diosa de Plata en 1968 por la cinta “Todo por nada” cuando la protagonista de “Tizoc: amor indio” cambió su actitud y hasta entabló una conversación.

"(María Félix) era medio altiva, casi ni nos saludaba a nosotros cuando estaba ahí, pero cuando me saqué la Diosa de Plata esa vez sí me saludó: 'Adiós primo', me dijo".

Directores y productores hacían cola para que él (Mario) trabajara en sus proyectos, por eso se convirtió en uno de los actores que más cintas ha grabado durante su larga trayectoria en el cine nacional junto con su hermano Fernando quien falleció este 30 de octubre de 2023 a la edad de 94 años.