El danzón los mantiene jóvenes: historias de bailarines

Provenientes de Cuernavaca, Morelos, hace cerca de 20 años, Enriqueta Espinoza y José Román Robles vieron bailar el danzón por primera vez en el parque Zamora del puerto de Veracruz, y ayer llegaron a Xalapa a participar de la Rutina Masiva de Danzón.

Están por cumplir 49 años de casados en septiembre próximo, la clave para ello está en "portarse bien" y tener claro que el matrimonio es de dos y todas las cosas deben ser compartidas para que sea duradero.

¿Cómo se involucraron en el danzón?

Desde hace 13 años pertenecen a la Fraternidad Danzonera de la que son directores, en Cuernavaca; antes ya habían encabezado otro grupo en Texcoco, Estado de México, pero por razones del destino tuvieron que irse de ahí, aunque ello no les quitó el gusto por el danzón.

En parque Juárez hubo baile masivo de danzón en Xalapa | Foto: David Bello/Diario de Xalapa

Doble Vía Trabajo hecho a mano debe ser valorado, expresa artesano de Oaxaca

"El danzón por siempre existió, pero por razones del trabajo yo no podía dedicarme a eso, pero cuando me jubilo, me pensiono es cuando le entramos de lleno al danzón y porque estuvimos en Veracruz centro y ahí lo vimos bailar por primera vez en el parque Zamora hace como 20 años y de ahí nació el gusto por el danzón", dice José Ramón.

"Espérame en el Cielo" es el danzón favorito de ella, pero disfrutan bailar todos. A los 69 años de Enriqueta y 73 años de José Román, con tres hijas, ahora pueden viajar solos y disfrutar de su amor, su tiempo y el gusto por el danzón.

"Me siento como chamaca de 40, con toda la actitud"

Rosa Virgen Solano Hernández de 73 años trabajó en la guardería del ISSSTE 30 años, y ahora pertenece a la Casa del Adulto Mayor Leona Vicario del DIF Municipal y también participó de la Muestra Masiva de Danzón porque está convencida de que ahora debe disfrutar la vida, “ahorita quisiera ser más joven para disfrutar todo lo bonito que es la vida y las cosas simples que nos hacen feliz”.

Aunque empezó a bailar danzón desde hace tres meses en que entró al grupo donde tienen diversas actividades, siempre le ha gustado este género, pero en general el baile.

"Me gusta mucha la salsa y de todo bailo un poquito, vengo sola a bailar, tengo una pareja de baile pero también bailo sola, porque se escasean los hombres, no es muy común siempre somos más mujeres y hombres son muy poquitos".

Lee más: Ha*Ash confirma fecha en Xalapa; te contamos

"Nereidas" es su danzón favorito y esta no es la primera vez que participa en un evento así de danzón, recientemente también lo hizo en el auditorio IMAC y en festivales del Parque Juárez, además de que esperan en agosto estar en uno más en el Teatro JJ Herrera.

"Nereidas", el danzón favorito de Rosa | Foto: David Bello/Diario de Xalapa

"Esto es muy bonito porque nos mantiene activos, yo también incursioné en el teatro, entonces me gusta mucho todo esto, el público lo llena a una de mucha emoción, yo no lo considero estrés, es mucha adrenalina”.

Rosa es viuda, pero sus hijas siempre la acompañan, la animan y eso la mantiene joven, “me siento como chamaca de 40, con toda la actitud”.