Hombres se ponen celosos porque su pareja usa tampones: mujeres comparten sus historias

Sí. Como leíste. El uso de tampones para algunas mujeres se ha vuelto un tema de discusión y pleitos con sus parejas. La razón: se sienten amenazados, celosos o incluso inseguros de su miembro, si sus parejas los utilizan durante su periodo menstrual. ¿Lo puedes creer?

En redes sociales, especialmente en Reddit y Twitter, algunas chicas han publicado sus testimonios y las razones que les han dado sus parejas hombres para que dejen de usarlos y regresen a las toallas sanitarias.

Aunque no lo creas, el tampón es uno de los inventos más antiguos de la humanidad, debido a que la menstruación es un proceso biológico de la mujer que sucede cuando el óvulo no es fecundado por un espermatozoide, por lo que se rompe y baja por el útero hasta llegar como sangrado a la vagina.

Mujeres de distintas civilizaciones usaban ciertos materiales para evitar mancharse de sangre. En Egipto, un papiro enrollado; en Grecia, gasa enrollada en una madera ligera; en Indonesia, fibras vegetales y en África, rollos de hierba.

Earle Haas fue el inventor del tampón moderno después de charlar con una amiga que se introducía una esponja en la vagina para no lavar sus ropas durante cada período. Lo llamó 'aparato catamenial' y lo patentó en 1931.

Este consistía en un cilindro de algodón, atado a un hilo para recuperarlo; el aplicador era un tubo recubierto de cera que se deslizaba dentro de la vagina; ya colocado se presionaba un segundo cilindro que empujaba el algodón. Esta es la base del tampón de hoy en día, que tiene la misma mecánica.

This girl really just told me.. I don't... why would he...? OK SIS. pic.twitter.com/gCsFsSBPtw — krystea♡ (@itskrystea) March 28, 2017

"Me dijo que usar tampón era como tener sexo"

Los testimonios recopilados en redes sociales son de preocupación, ante la ignorancia de los hombres sobre el proceso menstrual o la utilidad de los tampones.

Una usuaria de Reddit proporcionó su relato y aseguró que su novio estaba celoso de que se pusiera un tampón durante su regla, porque era como si tuviera un pene dentro de ella durante el tiempo que lo usara.

"Mi novio y yo tenemos 5 años juntos y un bebé. Un día estaba en el trabajo y me quedé sin toallas sanitarias, solo tenían tampones en la oficina, entonces decidí usar uno. Al llegar a casa me preguntó si mi periodo había terminado, pero le expliqué que estaba usando un tampón y en qué consistía. Me dio un discurso de que usar tampones era como tener sexo, que la vagina debe mantenerse apretada y que era como tener un pene dentro de mí", se puede leer en el comentario.

"Me tiró todos mis tampones"

Otra usuaria de Reddit también contó que su esposo, con quien llevaba casada dos meses, no le permitió usar tampones. Incluso llegó a tirarle todos a la basura, cada que compraba nuevos.

Ella cuenta que recientemente cambió las toallas sanitarias por tampón debido a un problema médico, pero que a su marido, de 30 años de edad, le molesta. Nunca le ha dado una razón específica, simplemente le dice que "no se siente cómodo" con que ella los use.

"Tiró algunos tampones a los que tenía acceso, y me estaba molestando, pero para mantener la paz, solo compré una caja y se la escondí. De alguna manera lo encontró y lo tiró. No me di cuenta de eso hasta que tuve mi período ayer y me di cuenta de que no tenía tampones para usar. Estaba cansada y demasiado estresada. Solo le grité después de que admitió haber tirado toda la caja. Argumentó que ya sabía cómo se sentía acerca de estas cosas y, sin embargo, decidí usarlos. Yo le dije que no tenía derecho a hacer esto y le dije que ya lo superara. Me miró fijamente casi a punto de llorar o algo así, luego se fue...", escribió en esta red social.

Para algunas personas, esto puede ser motivo de diversión y burla; sin embargo, dando una mirada al fondo, las actitudes de los novios son de alerta, ya que dan signos de ser posesivos y manipuladores. ¿Alguna pareja te ha prohibido usar tampones?

