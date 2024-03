Evacuaciones en pacientes con cáncer: lista de causas y alimentos a evitar

La diarrea son las evacuaciones blandas u acuosas, tres o más veces al día que pueden causar dolor o molestias en el abdomen y/o el recto.

Los pacientes con cánceres del tracto gastrointestinal, incluidos el estómago, el colon y el recto, suelen tener diarrea.

Te puede interesar: En Veracruz aumentan las enfermedades genéticas; los tratamientos son costosos

¿Cuáles son algunas causas de la diarrea?

La diarrea puede ser un efecto secundario del tratamiento del cáncer, especialmente de la quimioterapia y la radioterapia.

Salud Ataxia consume familias enteras de Tlaltetela; narran cómo es el padecimiento

Otras causas comunes de diarrea en pacientes con cáncer son las infecciones bacterianas y por virus; la ansiedad, y algunas bebidas con suplementos nutricionales.

La diarrea puede provocar la pérdida de líquidos y de la nutrición.

Acuda inmediatamente a recibir atención médica, si tiene uno o más de los siguientes síntomas:

Seis o más evacuaciones sueltas al día

Sangre en o alrededor de la zona anal, en las heces, en el papel higiénico o en la taza del baño

No orinar por 24 horas

Incapacidad de beber líquidos durante más de 24 horas

Fiebre

Pérdida de peso (2 kilos o más desde que comenzó la diarrea).

Abdomen hinchado y/o doloroso

Debilidad progresiva, mareos y palpitaciones.

Leer más: Veracruz es el estado con más casos de mujeres con VIH: AHF

La diabetes mellitus ocasionó 5 mil 232 fallecimientos | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Alimentos a evitar durante el tratamiento de la diarrea, en pacientes con cáncer

-Frutas y verduras frescas (excepto plátanos)

-Piña, naranjas y pomelos enlatado

-Zumos de cítricos (naranja o toronja), de ciruelas o de tomate

-Todos los cereales integrale s, panes o arroz integral; avena y el centeno.

s, panes o arroz integral; avena y el centeno. -Tomates o alimentos guisados con tomate

-Cualquier alimento que produzca gases, como los frijoles, las coles de Bruselas, el brócoli, la col, etc.

-Frutos secos: pasas, palomitas, semillas

-Comida con picantes o con condimentos como la: mexicana, italiana, china; (barbacoa, pizza, etc.).

-Alimentos fritos, carnes procesadas como pollo frito, carne, hamburguesas, mortadela, salami, etc.

-Bebidas alcohólicas ni café.

La diarrea puede ser un efecto secundario del tratamiento del cáncer, especialmente de la quimioterapia | Foto ilustrativa: Pexels

Y se sugiere tomar electrolitos orales, agua, jugos que no sean ácidos, té descafeinado y leche si el paciente no es sensible a ésta.

El especialista en tratar las diarreas en pacientes con cáncer es el oncólogo.

En otro asunto, les invito a ver y participar en su programa ‘Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud’; el próximo viernes a las 20 horas, nos acompañará el especialista en neurocirugía, Dr. Jaime DiegoPérez Ramírez, con el tema: ‘Cirugía en pacientes con epilepsia o convulsiones’.

Lo transmitiremos por Facebook: Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud, y por YouTube en: Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud MX.