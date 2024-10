Síndrome de Williams: Jorge relata cómo es vivir con discapacidad en una sociedad que discrimina

Veracruz, Ver.- Inspirado en sus propias vivencias siendo una persona con discapacidad en medio de una sociedad que discrimina, Jorge Luis Guerrero Montero promueve su libro “Despertar a la vida”.

¿Cómo surgió el libro de Jorge Luis Guerrero Montero?

En entrevista relata que la idea de empezar a escribir acerca de él y la cotidianidad fue como una terapia en momentos de angustia.

Sin embargo, meses después se publicó como un libro donde muestra algunas de las buenas y malas experiencias que ha tenido como una persona con discapacidad intelectual y síndrome de Williams el cual es una enfermedad genética poco frecuente caracterizada por un trastorno del desarrollo, que asocia malformación cardíaca.

“Quiero hacerles ver lo que vive una persona con discapacidad, la gente pone etiquetas y nos dice muchas cosas, pero somos como ellos y sabemos hacer muchas cosas (..) he tenido que lidiar con muchas cosas, buscar un trabajo fue difícil porque iba a entrevistas y me decían que me iban a llamar y pasaban los días y no lo hacían”, expresa.

Aseguró que el libro ha servido como inspiración para otras personas y también ha provocado muchos sentimientos entre los lectores, pues los ayuda a comprender a las personas que viven con una discapacidad.

“Los lectores se han quedado impactados porque son vivencias, uno puede aprender leyéndolo, algunos me han dicho que han hasta llorado, que han reído y que se han reflexionado acerca de su forma para tratar a otras personas”, dice.

El libro tiene un valor de 50 pesos y estará a la venta este 19 y 20 de octubre en la primera Expo Festival de Emprendimiento Inclusivo que se realizará en el centro Cultural Atarazanas de 11:00 de la mañana a 20:000 horas.

Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Jorge Luis Guerrero Montero de 31 años es egresado de la licenciatura en Educación Artística por parte de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) actualmente es maestro de música en el Ágora de las Amapolas; en la zona norponiente de la ciudad, así como acude a los domicilios a enseñar a niños y adultos.

También es integrante de la Orquesta Inclusiva de Veracruz ya que conoce todos los instrumentos desde guitarra, violín y acordeón como sus favoritos.





