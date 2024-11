Diabetes causó la muerte de diez mil 443 veracruzanos en un año

Los casos de diabetes y muertes derivadas de esta enfermedad siguen presentándose en Veracruz, esto a pesar de tratarse de una enfermedad que puede prevenirse a través de hábitos alimenticios saludables y actividad física diaria, coinciden especialistas médicos.

Aunque Veracruz no está entre los primeros 10 lugares a nivel nacional con más casos de diabetes, se estima que un 12% de los veracruzanos la padecen y durante el 2023 se mantuvo como la segunda causa de muerte en la entidad.

De acuerdo a los datos del INEGI, el año pasado, la diabetes causó la muerte de diez mil 443 personas en Veracruz, solo por debajo de las enfermedades del corazón. Del total de fallecimientos registrados en 2023 por esta causa, cinco mil 587 fueron de varones y cuatro mil 856 de mujeres.

El entorno no está pensado para personas con diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora este 14 de noviembre, Alma Isela Carreto, quien lleva 16 años viviendo con esta enfermedad asegura que acostumbrarse a vivir con diabetes es difícil, pues los alimentos que comúnmente se venden en el mercado o que se comparten en convivios son ricos en grasas y no están pensados en los diabéticos.

Alma Isela Carreto, quien lleva 16 años viviendo con esta enfermedad asegura que acostumbrarse a vivir con diabetes es difícil | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

A ella le detectaron diabetes luego de su primer embarazo, cuando tenía 30 años de edad. Su papá y su mamá padecieron diabetes, por lo que ella considera que en su caso el factor genético influye; su esposo y sus dos hijos la ayudan y la motivan a salir adelante.

"A mí me dio diabetes gestacional y no es fácil acostumbrarse a vivir con diabetes; es difícil, más que nada en la alimentación, en las dietas, porque a veces los recursos no alcanzan para llevar una dieta estricta para poderse mantener con los niveles adecuados (de la glucosa)", manifiesta.

Además, aunque ella tiene seguridad social, en ocasiones no hay los medicamentos que necesita y tiene que recurrir a farmacias particulares para adquirirlos; al mes suele destinar entre cinco mil y seis mil pesos para seguir con su tratamiento. "Soy insulinodependiente y tan solo la insulina que también me aplican me sale en mil 800 cada mes".

Además, tiene que procurar el cuidado de sus pies, "porque es la primera zona en donde puede manifestarse la enfermedad. El tipo de calcetines o cualquier bordo que lastime el pie puede provocar un daño y a largo plazo provocar amputaciones", manifiesta.

Los casos de diabetes y muertes derivadas de esta enfermedad siguen presentándose en Veracruz | Foto René Corrales / Diario de Xalapa

El estilo de vida para ella ha cambiado totalmente por la alimentación pues desde el diagnóstico tiene que llevar una dieta baja en carbohidratos y consumir alimentos “que no lastimen el organismo".

"Como diabéticos, tenemos que ser conscientes que en donde quiera que se vaya los alimentos tradicionales son todos fritos y nosotros no podemos consumirlo; cuando vamos a una reunión social o prioritaria, son las cosas dulces y los postres los que hay que evitar", puntualiza.

¿Cuáles son los signos de alarma por diabetes?

Johanna Pérez de Jesús vive con su mamá enferma de diabetes y dice que es necesario saber cómo identificar los signos de alarma para detectar oportunamente este padecimiento.

En el caso de su mamá, la diabetes le ha causado afectaciones al riñón y también hipertensión.

"Mi mamá tiene 25 años con la diabetes y es una persona de casi 70 años de edad; la diabetes es una puerta para otras enfermedades y en su caso se le complicó con la hipertensión y la glucosa no controlada le generó un daño renal crónico y ahora depende de la hemodiálisis", sostiene.

En el caso de su mamá, la diabetes le ha causado afectaciones al riñón y también hipertensión | Foto: David Bello | Diario de Xalapa



Por ello, insiste en la importancia de que las y los cuidadores estén atentos a las necesidades generales de los pacientes, como la toma de glucosa y los exámenes médicos generales, además de la consulta médica de control, que en su caso recibe en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

"La recomendación es la de consultar al médico, si ven que comienzan a tener mucha sed, a orinar seguido o a tener la vista borrosa, pues esas son cuestiones que indican que algo no está muy bien", agrega.

Además de los gastos diarios del hogar, la familia de Johanna tiene que disponer de unos dos mil pesos mensuales extra para comprar medicamentos, pues no siempre los hay en el IMSS.

La familia de Johanna tiene que disponer de unos dos mil pesos mensuales extra para comprar medicamentos, pues no siempre los hay en el IMSS | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Incluso, también hay gastos en la compra de ropa especial; "la economía siempre se ve afectada, porque es un gasto que se debe considerar siempre hasta para calcetas especiales para diabéticos, pues si un par normal vale unos 30 pesos, para ellos vale de 70 a 80", agrega.

La alimentación en casa también se ha modificado, pero si llegan a comer algo que ella no puede, "mi mamá suele ser muy consciente y si llega a probarlo lo hace de forma moderada, siempre procurando su plan de alimentación para mantener sus niveles de glucosa".

Alimentación sana y ejercicio es la clave

El médico Jorge Vázquez y Sangabriel advierte que "la diabetes está constantemente en incremento, por la falta de atención individual, familiar y social en la alimentación".

Desde su punto de vista, la economía, en tiempo y dinero, influye mucho, pues la dinámica de la vida actual de las personas orilla al consumo de alimentos rápidos y procesados.

La diabetes está constantemente en incremento, por la falta de atención individual, familiar y social en la alimentación | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

"En algunas familias no les da tiempo de preparar alimentos y acuden a los procesados; vemos en la salida de escuelas a los niños comiendo chicharrones con mayonesa y otros productos nada nutritivos", agrega.

También dice que hay una falta de cultura y de entendimiento de la importancia de la alimentación sana y de una vida físicamente activa.

"Eso ocurre en un alto porcentaje de la población, pues hay un segmento que lo entiende muy bien y se cuida a través de una alimentación nutritiva y alejada del sedentarismo".

La diabetes puede ser heredada de dos formas: a través de la descarga genética, es decir, por los antecedentes familiares y por la herencia social, de lo que vemos entre la sociedad, como las modas de consumo, señala el médico.

Para prevenir la diabetes, es importante atender a las personas que cuentan con sobrepeso y obesidad, pues son propensos a padecerla, además de que se deben incrementar las acciones de educación, por medio de la promoción de la salud.

Incluso, dice que la falta de oportunidades de empleo genera que cada día surjan más establecimientos dedicados a la venta de comida rápida, como los tacos, hotdogs y hamburguesas, que al comerlos en exceso pueden provocar sobrepeso y obesidad, los primeros pasos a la diabetes y también a la hipertensión.

Diabetes afecta a los jóvenes

La diabetes también afecta a la población joven; no es exclusiva de adultos mayores y en el estado un 12% de los veracruzanos la padece, señala María Luisa Moreno Cortés, encargada del Laboratorio de Biomedicina del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana (UV).

La doctora María Luisa Moreno dice que la diabetes también afecta a la población joven | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

"Tiempo atrás se decía que un 90% de los casos o más correspondían a diabetes tipo 2 o diabetes de la edad adulta, mientras que el resto correspondía a diabetes tipo 1, de la juventud y a la diabetes gestacional o por otras causas", manifiesta.

Sin embargo, en la actualidad se han detectado casos en personas de no más de 20 años que ya están en el rango de prediabetes e incluso diabetes.

Reconoce que el sector salud mantiene una campaña permanente para la prevención de la diabetes; "hay una basta información, varias herramientas y estrategias para contener la enfermedad, pero las cifras van en aumento".

Lo anterior se debe a que, señala, hay cierta resistencia de parte de la población para cambiar sus hábitos de sedentarismo y de alimentación con exceso de calorías por una actividad física y alimentación más sana.

Hay una falta de cultura y de entendimiento de la importancia de la alimentación sana | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

La prevención de la diabetes es responsabilidad de cada quien y para lograrlo basta con adoptar un mejor estilo de vida a través de una alimentación saludable y realizar actividad física o ejercicio físico de forma regular al menos 30 minutos al día.

Día Mundial de la Diabetes: ¿Qué tipos hay?

El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes con el afán de lograr una mayor concientización sobre esa enfermedad.

Dicha conmemoración fue instaurada por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al aumento de los casos de diabetes en el mundo, según la Secretaría de Salud Federal.

Durante ese día, es común que se recuerde la incidencia de la diabetes, que se halla en aumento además de que se busca generar conciencia y emprender acciones de manera individual y colectiva para evitar más casos.

La diabetes es una enfermedad crónico degenerativa que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre y por alteraciones en la producción de insulina o cuando no puede utilizarse de manera adecuada.

La diabetes puede ser tipo 1, que ocurre entre la infancia y la juventud; tipo 2, que se presenta en adultos (la más frecuente) y gestacional, que puede surgir en mujeres, durante su embarazo.

De mantener la tendencia al alza, se estima que para el 2040 las cifras y costos de la diabetes aumenten, al grado de hacer insostenible su atención en el ámbito público en muchos países en vías de desarrollo, señala la FID.





