Reportan varios sismos en Veracruz; lo que sabemos

Reportes del Servicio Sismológico Nacional indican que volvió a temblar en Veracruz y nuevamente el epicentro fue Minatitlán, ahora en la madrugada de este viernes 18 de agosto, con este van registrados tres eventos en sólo una semana, pero no es el lugar donde se han registrado más temblores en el estado ya que Sayula de Alemán suma al momento cuatro temblores; van los datos.

De acuerdo a datos del Servicio Sismológico Nacional en lo que va del mes agosto, por lo menos hasta el viernes 18, se han registrado en Veracruz 27 sismos en diferentes puntos de la entidad, se destaca que en Sayula de Alemán y Minatitlán se ha detectado la mayor actividad, pero los movimientos telúricos no son para preocuparse.

Estamos a un mes de conmemorar los terremotos que han sacudió a México, por lo tanto te damos opciones para que puedas estar bien informado del tema y no te dejes engañar o te puedas asustar a la hora de que se den los datos relaciones con los “acomodos de las placas tectónicas”, por ejemplo, ¿sabías que los sismos no se pueden predecir?

Por qué no se pueden predecir los sismos

De acuerdo a la información del SSN al momento ¡no se pueden predecir los sismos! No existe una técnica que permita predecirlo, con mencionar que en países con tecnologías más avanzadas todavía no lo han logrado, Estados Unidos y Japón; lo que es seguro es que México es un país con mucha actividad sísmica por lo que tiembla constantemente y hay que estar preparado.

Pero al momento lo único que se puede destacar es que la cultura de la prevención es al final, la mejor solución en caso que exista un sismo de una magnitud que pueda generar problemas en la zona donde vives.

Cuántos sismos se han registrado en Veracruz durante agosto

En lo que va de agosto no se han registrado sismos mayores a 5.4, el más “fuerte” se registró el pasado martes 8 de agosto a las 6:32 horas a 70 kilómetros al sur del municipio de Jaltipan de Morelos Veracruz, de ahí a la fecha los demás no ha superado esa marca.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 65 km al SUR de MINATITLAN, VER 18/08/23 05:38:58 Lat 17.40 Lon -94.51 Pf 156 km pic.twitter.com/H9QyesVqxy — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 18, 2023

Lo interesante es que ésta semana el lugar donde se han registrado la mayor actividad sísmica en Veracruz ha sido en Minatitlán, Jaltipan de Morelos y Sayula de Alemán en el último se reportaron cuatro eventos en lo que va de la semana, aquí te dejamos la lista del lunes 14 al viernes 18 de agosto en Veracruz:

14 agosto | Sayula de Alemán a 39 kilómetros al suroeste a las 17:20 horas, escala 3.7

15 agosto | Minatitlán a 60 kilómetros al sur a las 12:01 horas, escala 3.6 | Sayula de Alemán a 53 kilómetros al sur a las 13:16 horas, escala 3.4 | Jaltipan de Morelos a 54 kilómetros al sur a las 16:50 horas, escala 3.9

17 agosto | Minatitlán a 47 kilómetros al sureste a las 2:42 horas, escala 4.1 | Sayula de Alemán a 39 kilómetros al sureste a las 7:45 horas, escala 4.1 | Isla a 30 kilómetros al sur a las 14:16 horas, escala 3.7

18 agosto | Sayula de Alemán a 28 kilómetros al suroeste a las 4:01 horas, escala 3.7 | Minatitlán a 65 kilómetros al sur a las 5:38 horas, escala 4.1

SISMO Magnitud 4.1 Loc 39 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 17/08/23 07:45:26 Lat 17.57 Lon -94.78 Pf 134 km pic.twitter.com/x6XWasDqaf — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 17, 2023

Escala Richter: como se miden las magnitudes de acuerdo a esta escala

Platicando de escalas, de acuerdo al Servicio Geológico Mexicano la escala de Richter se creó en 1935 por el sismólogo Charles Richter y la forman valores que van desde el 1 hasta el extremo abiertos, se mide de forma cuantitativa, mide la energía sísmica liberada en cada evento independiente de la intensidad, aquí te dejamos los significados de cada magnitud:

Menos de 3.5 | Generalmente no se siente, pero es registrado

Generalmente no se siente, pero es registrado 3.5 a 5.4 | A menudo se siente, pero solo causa daños menores

A menudo se siente, pero solo causa daños menores 5.5 a 6.0 | Ocasiona daños ligeros a edificios

Ocasiona daños ligeros a edificios 6.1 a 6.9 | Puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente

Puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente 7.0 a 7.9 | Terremoto mayor; causa daños graves

Terremoto mayor; causa daños graves 8 o mayor | Gran terremoto; destrucción total a comunidades cercanas

Para que te enteres de toda la actividad sísmica de México te puedes dar una vuelta por el sitio en la web del Servicio Sismológico Nacional en él podrás conocer todos los detalles en cuanto a la información sísmica se refiere, por ejemplo, el número de eventos registrados por día, mes y año; además de responder pregunta de interés general.