Desde La Isla Bonita con Michael Jackson hasta Thriller con Freddie Mercury: algunos covers de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) es una herramienta que para muchos ha revolucionado y facilitado las tareas diarias, llegando a un punto en el que se advierte sobre el reemplazo o la desaparición de algunos empleos debido a las capacidades con las que cuenta.

Sus usos han crecido exponencialmente abarcando áreas desde edición de fotografía, video, diseño de carteles hasta es utilizada para crear estrategias de marketing o… música. Ésta última ha acaparado la atención de todos alrededor del mundo y la plataforma de YouTube es prueba de ello, ya que aquí puedes encontrar cientos de videos con canciones creadas por la Inteligencia Artificial (IA), incluso tutoriales que muestran el proceso para realizarlas.

Sin embargo, la creación de estos videos ha generado debate entre usuarios, ya que para muchos es una idea genial el poder tener la oportunidad de escuchar una colaboración entre sus artistas favoritos. Para otros genera incertidumbre debido a que la industria de la música se ha visto “amenazada” por canciones usando la voz de reconocidos artistas, lo que muchas veces infringe derechos de autor.

¿Cómo comenzó el auge por las canciones generadas por Inteligencia Artificial?

Sin duda, la canción “Heart On My Sleeve” de Drake & The Weeknd fue la que explotó las redes sociales al juntar dos de los artistas urbanos más reconocidos actualmente, además de que plantea a la perfección la voz de ambos. Pequeños clips de usuarios inundaron plataformas como Facebook, TikTok, YouTube y Twitter con elogios y ansias por fanáticos que esperaban el lanzamiento oficial, sin embargo, para sorpresa de muchos este éxito sólo se quedó en redes, ya que fue generado por un usuario con ayuda de la IA.

Ghostwriter977 fue quien creó esta pieza que engañó a más de uno y llamando la atención de la empresa Universal Music Group, la cual se pronunció en contra de dicha canción solicitando que fuera bloqueada y retirada de las plataformas, sin embargo, usuarios han hecho de las suyas subiéndola nuevamente en YouTube.

Tras este popular acontecimiento, varios creadores de contenido, productores y fanáticos han puesto manos a la obra para realizar distintos covers con ayuda de la Inteligencia Artificial.

¿Qué covers han sido creados con Inteligencia Artificial?

Michael Jackson interpretando La Isla Bonita, canción popular de 1987 por Madonna de su álbum True Blue, es una de las canciones más llamativas. En YouTube se encuentran varios videos, los más populares cuentan con cerca de 100 mil reproducciones.

Otra canción de la mano de Michael Jackson, pero esta vez interpretada por Freddie Mercury, es Thriller, pieza que ya ha alcanzado el millón de reproducciones en esta plataforma. También han creado covers de canciones con Nirvana, la popular Eye of The Tiger, Billie Jean, entre otros.

Otro cover popular generado por IA es el de Gustavo Cerati, reconocido cantante argentino de la agrupación Soda Estéreo, quien interpreta la canción de Tu Cárcel. Para muchos sorprende la gran similitud a su voz, tanto que el video ya cuenta con 200 mil reproducciones.

Justin Bieber también es protagonista con el cover de Flowers, canción originalmente interpretada por Miley Cyrus.

Otra creación popular que puedes encontrar en Internet es la de Kurt Cobain, reconocido cantante de la agrupación Nirvana, quien interpreta I Am The Highway del grupo Audioslave.

Este tipo de canciones son creadas muchas veces con la combinación de diversas Inteligencias Artificiales como SoVitsSvc, Loudly, MusicGen e incluso ChatGPT, una de las aplicaciones más opulares.

Existe una lista interminable de canciones que fueron creadas por IA, aunque para muchos abre un mundo de posibilidades, para otros preocupa el uso de estas herramientas, ya que, en ocasiones, han expuesto el temor a que se usen con otros fines, ya sea para cometer extorsiones u otros delitos. Aunque es una herramienta relativamente "nueva", aún falta mucho para ver de qué es capaz... o no tanto.

¿Qué opinas de las creaciones hechas a partir de Inteligencias Artificiales?