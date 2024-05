Candidato a diputado de Morena denuncia que fue secuestrado en Aguascalientes

El candidato de Morena por el distrito tres local, Fermín Franco, denunció ante la Fiscalía General del Estado una presunta privación de la libertad, que padeció el 15 de mayo en el municipio de Tepezalá.

Antes de interponer su denuncia, el aspirante señaló que días previos a la privación de su libertas se percató de que vehículos seguían a su brigada de campaña y a él, incluso, mencionó que en una ocasión los enfrentó y les advirtió “no me andan siguiendo”.

Fue en la comunidad de San Antonio de Tepezalá, donde al transitar a bordo de su vehículo, fue interceptado por sujetos presuntamente armados, los cuales lo subieron a una camioneta y lo mantuvieron ahí unas horas.

Me dijeron que no hablara, que hiciera campaña limpia, que no hablara en contra de una persona, que tengo ya siete ocho meses señalando actos de corrupción, actos indebidos, les llegué al tope y pise ciertos callosFermín Franco, candidato de Morena por el distrito tres local





Asimismo, confirmó que durante las cinco horas que estuvo privado de la libertad no fue agredido físicamente, y resaltó que los victimarios le mencionaron que podía seguir con su campaña pero que no hiciera más señalamientos.

Fermín Franco aseguró que se mantendrá en el proceso electoral a pesar de que su familia y seres cercanos le pidieran dejara la contienda, no obstante, confirmó que ya pidió seguridad a la Guardia Nacional para que le brinden protección durante lo que resta del proceso.

Por su parte, Gilberto Gutiérrez, presidente estatal de Morena, reiteró el apoyo a Fermín Franco y se dijo esperanzado de que las autoridades hagan lo que les compete en cuanto a las investigaciones que se deben realizar para dar con el paradero de los presuntos responsables, confirmó que la denuncia se presentó ante las instancias correspondientes e incluso se mandó la solicitud de seguridad a la Guardia Nacional, a fin de que se desplieguen elementos y protejan a todos los candidatos de este partido político.





