Candidatos a la gubernatura cuentan con seguridad en campañas; ellos cubren los gastos

Dos de las tres personas que buscan la gubernatura de Veracruz cuentan con seguridad personal, la cual cubren con sus propios recursos.

De acuerdo a lo informado por sus partidos políticos y equipos de campaña, tanto la candidata por la coalición Sigamos haciendo historia en Veracruz (Morena-PT-PVEM-Fuerza por México Veracruz) Rocío Nahle García como el candidato de Movimiento Ciudadano Hipólito Deschamps Espino Barros cuentan con seguridad personal para sus recorridos de campaña.

Mientras que la candidata de Movimiento Ciudadano en la segunda coalición a la senaduría, Angélica Sánchez Hernández, tiene protección de la Guardia Nacional, pero, en entrevista, aseguró que cubre algunos de los gastos de los elementos de esta corporación.

Desde las dirigencias estatales del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Fuerza por México Veracruz se rechazó el pago de seguridad para los recorridos en municipios o las actividades públicas que se llevan a cabo como parte de la campaña política tanto a la gubernatura como a las diputaciones federales y senadurías.

Los candidatos a la gubernatura sí tiene personal de seguridad

El candidato de Movimiento Ciudadano por la gubernatura, Hipólito Deschamps Espino Barros, aseguró que no solicitará seguridad oficial, pero sí cuenta con un escolta que lo acompaña en sus recorridos para llevar a cabo su campaña, la cual desarrolla a pie en los diferentes municipios del estado.

"Yo respeto y no juzgo a mis compañeros que lo hagan del partido que sea, la situación de Veracruz es grave en el tema de seguridad, no solo para los candidatos, sino para toda la población. Si el partido así lo solicita tendré que respetar esa decisión, pero hasta el momento yo estoy solo con la persona que está conmigo que sí es un escolta, está armado, pero no voy a pedir a nadie más", manifestó.

Ante ello, aseveró que se hace cargo del salario de su escolta, así como de sus gastos personales como alimentos y hospedaje.

El candidato de Movimiento Ciudadano por la gubernatura, Hipólito Deschamps Espino Barros | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En la gira que realiza por el estado, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz (Morena-PT-PVEM-Fuerza por México Veracruz) por la gubernatura, Rocío Nahle García, cuenta con elementos de seguridad que la acompañan.

Su equipo de trabajo dio a conocer que todos los gastos son absorbidos con el mismo presupuesto que se tiene para la campaña, los cuales son reportados a los organismos electorales para su auditoría.

La candidata a la gubernatura de Veracruz por la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz", Rocío Nahle García | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Exjueza paga algunos gastos de sus escoltas

En el caso de Angélica Sánchez Hernández, exjueza de Veracruz, su seguridad está a cargo de elementos de la Guardia Nacional, los cuales le fueron asignados tras solicitar protección al INE por considerarse en riesgo.

Sánchez Hernández dio a conocer que realiza algunos de los pagos de los elementos que la acompañan en su gira y que, además, brindan seguridad al candidato a la gubernatura Hipólito Deschamps Espino Barros y al candidato a la senaduría en la primera fórmula, Dante Delgado Morales.

Angélica Sánchez Hernández, exjueza de Veracruz | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Ahorita sí les dan para gasolina para el vehículo que ellos traen, primero sí la estaba pagando yo porque les estaban mandando muy reducida y la camioneta que traen es de ocho cilindros, al inicio sí cubrí una parte del combustible, pero en este momento ya no”, dijo.

Respecto al hospedaje, manifestó que si durante la gira se visita un municipio en el que hay cuartel de la Guardia Nacional los elementos se hospedan ahí, pero de lo contrario cubre el pago del hospedaje.

“En la gira yo pago las casetas y sí les dan alimentos, pero tendrían que estar pidiendo facturas, entonces yo estoy pagando las comidas”, señaló sin dar más detalles sobre los montos o número de elementos por cuestión de seguridad.