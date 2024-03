Claudia Sheinbaum estará de visita en Veracruz el próximo fin de semana

Veracruz, Ver.- El próximo domingo 31 de marzo, la candidata a la presidencia de la República, por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum Pardo estará en Veracruz, informó Manuel Huerta Ladrón de Guevara, candidato al Senado de la República y vocero de la candidata presidencial en Veracruz.

¿En qué zona de Veracruz estará de visita Claudia Sheinbaum?

Detalló que la aspirante presidencial acompañará a la candidata por la alianza "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz" Rocío Nahle, en su arranque de campaña a la gubernatura a Veracruz, que tendrá lugar en la macroplaza de Veracruz a las cinco de la tarde.

"Viene y que bueno que lo dice, porque va a venir el día domingo, 31 de marzo, a las cinco de la tarde, en la macroplaza, viene a acompañar a Rocío Nahle al arranque de campaña a gobernadora, junto con los compañeros que harán lo propio para la Cámara de Diputados".

En entrevista, en conocido café de la ciudad de Veracruz, mencionó que la candidata presidencial estará antes en dos eventos, uno en Morelos y otro en Puebla y después el puerto de Veracruz, como parte de su agenda.

Dijo desconocer si vendrán representantes de los otros partidos políticos, Partido del Trabajo y Partido Verde, que forman la alianza "Sigamos y Historia" en el comienzo de la búsqueda del voto en Veracruz.

Encuestas

Por otro lado fue cuestionado sobre los resultados de algunas encuestas en las que proyectan una ventaja del candidato por la alianza Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD), José Yunes Zorrilla sobre la aspirante por la alianza "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz", Rocío Nahle en las preferencias electorales; Manuel Huerta rechazó que sea esa la tendencia.

El también candidato por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", al Senado de la república, afirmó que se trata de una simulación del candidato opositor, pues apenas están arrancando las campañas.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara presumió que Morena está arrasando en las preferencias electorales | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Lo digo porque con sinceridad, pues todavía están por empezar las campañas, es difícil tener una tendencia o conocimiento, las encuestas deben tener registro, metodología. Tienen que empezar las campañas”.

No obstante, lo que sí hay son las tendencias de los partidos y en ese tenor, presumió que Morena está avasallando en las preferencias electorales, incluyendo la ciudad y Puerto de Veracruz.

“Lo que sí puedo decir que ya hay de candidaturas federales, que Rosa María Hernández Espejo va arriba en las encuestas, como nosotros en la Senaduría, pero faltan dos meses, ya ahorita la que es difícil que le ganen es a Claudia, no porque lo digo yo, o el New York Times o Loret de Mola o demás encuestas sino por el nivel de diferencia que trae 30 puntos arriba de diferencia y la caída de Xóchitl a ella ya no la salvan”, concluyó.