Faltan casi 40 mil funcionarios de casilla para la elección

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que faltan por nombrar a 39 mil 839 funcionarios para recibir y contar los votos que en las 170 mil 320 casillas que se instalarán en toda la República el próximo 2 de junio.

En entrevista con El Sol de México, el consejero Martín Faz Mora, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, dijo que la renuncia o rechazo a ser funcionario es la principal causa del retraso en la integración de los centros de votación que, de acuerdo con la ley, deben contar con nueve funcionarios: un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales.

El consejero explicó que de las personas que rechazan ser funcionarios de casilla 42 por ciento lo hacen por causas laborales, 18.37 por ciento por cuestiones de salud, el INE no pudo localizar al 9.33 por ciento de personas sorteadas para ser funcionario de casilla, y el resto por causas diversas. Además, destacó que ninguna lo hizo por cuestiones de seguridad.

“No hay alguno en particular que nos diga que su renuncia obedece a temas de inseguridad que es algo que mucha gente anda diciendo, pues en realidad no tenemos, al menos no manifiestan eso al momento del rechazo”, dijo.

El consejero detalló que Tijuana y Mexicali, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Cancún, Quintana Roo, son las zonas en las que se registra más rezago en el nombramiento de funcionarios de casilla, en gran medida por la movilidad laboral.

“En estas zonas nos cuesta más trabajo (nombrar funcionarios de casilla) por la movilidad laboral, los domingos tanto en zonas fronterizas y lugares muy turísticos como es el caso de Cancún, pues la gente trabaja y la gente no puede estar en las casillas por cuestiones laborales”, señaló.

Faz Mora dijo que hasta ayer, han nombrado a 97.5 por ciento del millón 532 mil 286 de ciudadanos que se requieren para instalar los centros de votación el 2 de junio.

En caso de que no se nombre a los casi 40 mil funcionarios de casilla faltantes, el consejero explicó que la ley contempla que se pueda tomar a personas de las filas de votación para garantizar que las casillas se instalen y reciban los votos.

“En el peor de los escenarios pues siempre cabe la posibilidad de que se pueda tomar gente de la fila, la ley así lo contempla en el caso de aquellas casillas en donde no se alcance los seis requeridos, o bien en aquellas donde habiendo los funcionarios requeridos o suplentes, pues lo que ocurre es que el mero día de alguien te renuncia por cuestiones de salud simplemente o por cuestiones imprevistas, eso siempre ocurre”, dijo.

Indicó que en la elección de 2021, siete por ciento de funcionarios de casilla fueron tomados de la fila, en la mayoría de los casos desempeñaron cargos de escrutadores, pues si renuncia un presidente se toma a alguno de los secretarios o suplentes para que tome su lugar, pues el instituto tiene que garantizar la instalación de casillas.

“Hay que tomarlos de la fila pero instalar las casillas está asegurado, esas casillas se deben instalar de cualquier forma y en ese caso se toma a personas de la fila”, aseveró.

El consejero Faz Mora presumió que tienen un 96 por ciento de casillas en “las que está asegurado el número requerido de funcionarios para que estas funcionen”, que es de seis integrantes propietarios, sin embargo, dijo que una casilla no está completa si no tiene a los nueve integrantes.

Otra razón que ha complicado la integración de las casillas electorales es la falta de Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores Electorales, reconoció el consejero Faz en la sesión de Consejo General de ayer en la que se aprobaron medidas extraordinarias para cubrir las 841 vacantes que tiene el INE por renuncias de capacitadores y supervisores.

Entre las tareas de los capacitadores y supervisores está el apoyar en la instalación de casillas el día de la jornada electoral, la recolección de las actas que se registran en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los conteos rápidos además de proveer información al árbitro electoral sobre el desarrollo de la votación.

El acuerdo aprobado por el Consejo General contempla contratar como capacitadores federales a personas que actualmente estén desempeñando funciones de capacitadores y supervisores locales; usar la reserva de capacitadores en los estados o habilitar a personal que trabaja en las oficinas del INE en los estados.

El consejero Uuc-kib Espadas acusó que la austeridad implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha provocado que el INE no pueda ofrecer sueldos competitivos, razón por la que a 10 días de la jornada electoral tiene mil vacantes en capacitación electoral.

"El que el Instituto Nacional Electoral pague sueldos mucho menos que atractivos para los capacitadores electorales tiene que ver desde luego con nuestra disponibilidad presupuestal", dijo el consejero electoral.