Malos gobiernos han dejado sin sueños a ciudadanos, indica Hipólito Deschamps

El candidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, Hipólito Deschamps Espino Barros, señaló que debido a los malos gobiernos que han existido en Veracruz actualmente la población ha sido despojada de sus sueños.

En su recorrido por el municipio de Perote, indicó que las personas se han quedado sin la oportunidad de desarrollarse y en todos los ámbitos por la falta de apoyos.

“Los ciudadanos ya se acostumbraron a esa mediocridad que les ha hecho creer el gobierno, yo cuando a la gente le pregunto, ¿oye si tuvieras para invertir en un negocio qué harías?, ¿sabes qué me contestan? No saben qué contestarme, ya les robaron sus sueños”, expuso.

Al hacer un recorrido por las calles del municipio cercano a Xalapa, manifestó que las personas no saben qué responder cuando se les cuestiona qué desean lograr en un futuro o cuánto quieren obtener por su trabajo.

Indicó estar plenamente convencido de que en Veracruz hay mucho potencial para salir adelante, y una vía para ello es capacitar a la gente para saber manejar sus recursos.

En su caminata por los mercados de Perote, platicó con los locatarios y ciudadanos que realizaban sus compras, quienes le hicieron saber las necesidades que existen en el municipio.

Comentó que en caso de ser gobernador dispondrá de un esquema integral de respaldo para que su inversión pueda ser sostenible y exitosa.

“Queremos hacer una segunda acción en este Plan 500, la cual es capacitar, ¿por qué?, porque yo también en mi caminar me he dado cuenta que hay gente que lamentablemente no tiene sus finanzas en orden, o no lleva bien su contabilidad, o no sabe manejar las redes sociales, o no sabe temas de mercadotecnia para poder vender sus productos, entonces nosotros también vamos a capacitarlos a través de esta secretaría”, agregó.