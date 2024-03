José Yunes ha participado en 9 procesos electorales y busca el más importante: la gubernatura

La amistad y cercanía del entonces Gobernador de Veracruz, Rafael Hernández Ochoa (1974-1980) con don José Yunes Suárez en Perote, hizo que desde muy pequeño José Francisco Yunes Zorrilla se viera envuelto en la política y que se convirtiera en su pasión.

Desde 1997 a la fecha ha participado en nueve procesos electorales, el actual de este 2024, es el décimo y busca el cargo más importante y significativo: la gubernatura.

¿Dónde nació José Francisco Yunes Zorrilla y cuál es su trayectoria?

José Francisco Yunes Zorrilla, quién es más conocido como 'Pepe' Yunes, nace en 1969 en Perote, sitio ubicado en la zona centro, sobre la Altiplanicie Mexicana en las faldas del Cofre de Perote y a 50 minutos de la capital veracruzana. En este lugar el termómetro en temporada invernal puede llegar a marcar los 10 grados bajo cero.

Es católico, casado con Alicia Silva Ocaranza con quien duró 5 años de novios, para casarse en 1996; padre de familia de tres hijos –Pepe de 25 años, Aldo de 23 años y Adolfo de 21, amiguero que no noviero, aunque también con muchos detractores porque es americanista “de hueso colorado”, rememoran amigos y familiares.

El hijo del matrimonio formado por el industrial José Yunes Suárez y Ana María Zorrilla, mayor de los hermanos Adriana, Ramsés, Ana María y Ana Gabriela, es también fiel seguidor del futbol y el dominó.

Incluso desde muy joven su gusto por el balompié lo movía a constantes retas con “la palomilla” donde era defensa y mediocampista. No fuma ni toma, pero no suelta la coca cola, narran personas cercanas a él. Señalan que su formación académica básica la realizó en el lugar donde nació, por lo que forjó amistades entrañables que perduran.

Su familia fue también muy cercana a don Guillermo Zúñiga Martínez, director de Educación Popular en el sexenio de Rafael Hernández Ochoa, egresado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, también director del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, del Instituto Veracruzano de Educación Superior, Secretario de Educación y Cultura, dirigente del PRI, diputado local y federal, rector y fundador de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) papá de Américo Zúñiga, exalcalde de Xalapa quien ahora busca también la diputación federal por Xalapa por la misma coalición que Pepe.

En 1997, Yunes Zorrilla a la edad de 28 años, fue diputado federal suplente y en 1998 fue alcalde de su natal Perote, apenas tenía 29.

Desde muy joven sintió la vocación por el servicio público, por lo que su preparación académica la realizó en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad de Columbia en Estados Unidos, en donde obtuvo la Licenciatura en Administración de Empresas.

Después hizo una maestría en Políticas Públicas y Administración Pública, así como diplomados en Pensamiento Contemporáneo y Derivados Financieros.

Pepe es un lector compulsivo, dicen sus allegados, comenzó su afición a la lectura con las novelas de la escritora británica Agatha Christie y su personaje más famoso Hércules Poirot; admira mucho a José Vasconcelos porque, además, le encanta la historia.

Será a partir de este domingo que arranque su búsqueda por la silla de Palacio de Gobierno. Esta no será la primera vez que lo intenta, el 4 de enero de 2018 pidió licencia de su cargo como senador para postularse como candidato; en ese momento perdió contra el morenista, actual gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

En esas elecciones celebradas el 1 de julio, el priista quedó en tercer lugar, recibiendo 528 mil votos a su favor, que representaron el 13.9 por ciento de los votos totales; en segundo lugar, con el 38. 1 de los votos quedó Miguel Ángel Yunes Márquez que en este 2024 también forma parte de la misma coalición, pero como candidato al senado de la República y en primer lugar con el 44.2 por ciento de los votos, ganó la gubernatura Cuitláhuac.

El viernes 24 de noviembre, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas dio a conocer que Yunes Zorrilla sería el candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por Veracruz” y en sus redes sociales publicó una fotografía con un mensaje:

“Después de un diálogo amplio, una reflexión profunda y ponderar toda la información y valoraciones a nuestro alcance, se ha determinado en unidad que sea Pepe Yunes quien encabece, por parte del Partido Revolucionario Institucional, los trabajos de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz”.

Los partidos que conformaban el Frente Amplio por México, Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática definieron el género de las candidaturas para las elecciones en los nueve estados del país donde se renovarán las gubernaturas, entre ellos Veracruz, por lo que determinaron que fuera hombre; y fue el PRI quien designó al candidato por lo que actualmente tiene el apoyo de perredistas y panistas de donde destaca el exgobernador del albiazul Miguel Ángel Yunes Linares.

Yunes Linares logró en su bienio del 2016 al 2018, al que llegó en alianza con el PRD, sacar al PRI después de 86 años de gobernar Veracruz con quien ahora forma coalición.

Pepe Yunes quien siempre ha sido muy competitivo, se ha distinguido por su capacidad de interlocución más allá de las diferencias políticas en la búsqueda de soluciones por lo que ha obtenido el voto en varias ocasiones pues fue también diputado local por el Distrito X a la LX Legislatura, en la que presidió la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, de 2004 a 2007; diputado federal, de 2009 a 2012, por el distrito IX de Veracruz, en la LXI Legislatura fue presidente de la Comisión de Desarrollo Social.

De 2012 a 2018, quien gusta además de la música de Silvio Rodríguez, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, fue senador de la República por Veracruz, en la LXII y LXIII Legislatura del Congreso de la Unión fue presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

En 2021, volvió a recibir el voto de las y los veracruzanos que lo eligieron por tercera ocasión como diputado federal por el distrito IX de Veracruz; en la LXV Legislatura fue secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

En sus distintos cargos, peroteños recuerdan su ayuda con gestiones y apoyo en fertilizante y herramientas para el campo pues parte importante de su población se dedica a la agricultura y ganadería.

Hoy, en su décima aparición en boleta, fan del cine de autor, busca ser Gobernador de Veracruz, estado que ya recorre desde hace más de 20 años bien como legislador o dirigente partidista. Además del futbol, a Pepe le interesaba el futbol americano, hasta que desaparecieron los petroleros de Houston; si sigue a los Acereros de Pittsburgh es por sus hijos.

A nivel partidista presidió el Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, fue el primer secretario de Medio Ambiente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ha sido delegado efectivo a las últimas cinco Asambleas Nacionales y consejero político alternando entre la Nacional y Estatal los últimos veinte años.

Debate con Rocío Nahle García

Previo al arranque de la campana en la presente elección ha entrado al debate con la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, Rocío Nahle García a quien se la señalado de tener junto con su esposo José Luis Peña Peña una mansión en el fraccionamiento de lujo El Dorado en Boca del Río, según el empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier, con un valor mayor a los 30 millones de pesos.

Yunes Zorrilla acusó en una entrevista con un medio nacional actos de corrupción en la compra de bienes inmuebles de parte de Nahle García y su esposo, José Luis Peña Peña.

"Presentaremos todos los datos ante las instancias correspondientes para que no sea un tema que se olvide ni de retórica electoral, que sea un tema de justicia. En Veracruz no caben más actos de corrupción y no podemos permitir que esto pase desapercibido”, dijo.

En respuesta la candidata de "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz" en una entrevista con un medio local, dijo que esa casa es rentada y que no hay pruebas de los dichos del priista a quien llamó "intrigoso y difamador”.

Durante la solicitud de registro como candidato a gobernador Yunes Zorrilla pidió al Organismo Público Local Electoral de Veracruz Estatal y el Instituto Nacional Electoral inicien una campaña de medios de comunicación, televisión, radio, prensa, redes sociales y publicidad exterior con un solo mensaje: Los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político.