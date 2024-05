Miguel Ángel Yunes rechaza existencia de carpeta azul: "sí hay una guinda contra Rocío Nahle"

Veracruz, Ver.- Tras aclarar que no existe ninguna carpeta azul, el candidato al senado en la segunda fórmula por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares advirtió que lo que sí existe es la carpeta guinda con 38 denuncias en contra de la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Rocío Nahle García y otros colaboradores.

En rueda de prensa, aclaró que la llamada carpeta azul es un cuento que inventó el partido Morena y que ellos mismos se creyeron, sin embargo, insistió en que hasta el momento no ha sido llamado por ninguna autoridad.

¿En qué consiste la llamada "carpeta azul"?

“Lo de la carpeta azul está más que resuelta tiene un año, yo desde abril del año pasado tengo en mis manos la resolución donde se señala que no hay ninguna responsabilidad, que no hay ningún delito. Cuando la Fiscalía General de la República y la del estado dictan un no ejercicio de acción penal es porque no encuentran figura delictiva, yo nunca he sido citado ante un juez”, dijo.

En ese tenor, mencionó que tampoco ha sufrido de ningún derrame cerebral.

“El tema de la carpeta azul nació hace más de una década, pero tomó fuerza en abril del 2017 cuando un tremendo escándalo de corrupción afectó a López Obrador cuando salieron a la luz pública los videos de Eva Cadena recibiendo recursos ilícitos para la campaña, fue cuando salió la carpeta azul que contiene denuncias sin sustento y afirmaciones sin pruebas”, insistió.

El también exgobernador del estado, reiteró que lo que sí existe es la carpeta guinda que integra denuncias en contra de la exsecretaria de Energía, contra el mismo gobierno del estado y otros colaboradores por presunto desvío de recursos.

“La carpeta guinda integra por lo pronto 38 denuncias contra Rocío Nahle, diversas denuncias de abuso sexual en contra de lord fentanilo, denuncias que se presentarán en esta semana de personas que trabajan en la Secretaría del Bienestar y que declararon ingreso en este año; una por 10 millones y la otra por 32 millones de pesos, con sueldo de 12 mil pesos mensuales, hay denuncias en contra del propio gobierno del estado por desviar recursos para la campaña de Rocío Nahle, denuncias contra el alcalde con licencia de Martínez de la Torre, hay mil cosas que ya veremos con que eficiencia trabajan”, externó.

Señaló que algunas ya están interpuestas y se están integrando más para hacer una carpeta de verdad y confió en que las autoridades de la Fiscalía General del Estado hagan su trabajo.

Yunes Linares agregó que aunque se le han querido fincar responsabilidades por el equipo de videovigilancia, aseguró que se trató de un exitoso proyecto que el actual gobernador no quiso reconocer y tampoco le dio continuidad por considerar que era un logro del anterior gobierno, por lo que no aplicó la pena convencional con el que hubiera recaudado 200 millones de pesos.

Miguel Ángel Yunes Linares aclaró que la llamada carpeta azul es un cuento que inventó el partido Morena

Finalmente, el panista advirtió que aunque siga la guerra sucia no se quebrarán y saldrán a contestar para demostrar con documentos y hechos y que más tarde pasarán la cuenta.

“Sabemos quién lo está haciendo, a quien se lo encomendaron y les decimos con toda claridad, primero, no somos débiles, somos gente que sabemos responder, que nunca nos doblamos y mucho menos nos quebramos y somos gente que sabe quebrar y si continúan con esto, si esta situación se mantiene, llegará el momento en que pasaremos la cuenta, no tengan duda”, declaró.