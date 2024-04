¿Desperdicio de tiempo? Veracruzanos sin interés por segundo debate presidencial

Veracruz, Ver.- El tan esperado debate entre los candidatos a la presidencia de la República a pesar de las expectativas, el evento no logró encender la chispa del interés entre los habitantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, dejando en evidencia una apatía generalizada hacia el proceso electoral.

Con una audiencia considerablemente reducida en comparación con otras regiones del país, veracruzanos y boqueños optaron por no sintonizar el debate, prefiriendo otras formas de entretenimiento o simplemente desinteresados en lo que los aspirantes tenían que decir.

Las calles permanecieron tranquilas, los hogares no vibraron con la emoción del debate político y las redes sociales apenas registraron comentarios sobre el evento.

Las razones detrás de este desinterés son diversas, Desde una percepción de desencanto hacia la clase política hasta las preocupaciones cotidianas de cómo generar ingresos para el sustento de su familia, ejemplo de ello fue doña Teresa Hernández Diaz.

“A mí ni me va ni me viene porque a mí no ni me han apoyado, yo estoy libre, voto porque mi deber es votar, pero yo no recibo apoyo de nadie más que lo que yo gano”, comentó mientras se alistaba para atender su negocio de antojitos.

En su caso, doña Soledad Martínez Beltrán, manifestó su intención de seguir un rato el segundo debate de candidatos a la presidencia de la república porque le interesa escuchar las propuestas de cada uno para poder decidir y votar por el mejor rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio.

“Pues si lo veré un rato, me gusta escucharlos para conocer sus propuestas, que es lo que piensan, que van hacer, para después decir si cumplieron o no con lo que prometieron, estar enterados siempre es lo mejor y saber que se puede esperar de cada uno en caso de que ganen”, platica.

Por su parte, el joven Marco Antonio Martínez dice que no le genera interés, ya que el esquema solo esta plagado de denostaciones y descalificaciones y no hay propuestas reales.

“Me parece un desperdicio que sea utilizado para descalificarse porque se invierte recurso público y no es aprovechado para presentar sus propuestas".

A su vez Belén Suárez comenta que prefiere realizar sus actividades cotidianas pues un debate no influye su voto.

Señala que en su caso el voto lo decide en base a la persona y/o el partido político que postula a la persona.

"Ya los he escuchado y pues prefiero realizar mis actividades cotidianas y al final decidir. En un debate se ve de todo menos las propuestas, entonces para que verlo".