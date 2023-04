Consorcio alemán Wintershall Dea descubre crudo en bloque en el Golfo de México

La petrolera alemana Wintershall Dea informó el martes el descubrimiento de crudo en un bloque en aguas someras del Golfo de México, que le fue adjudicado en una subasta en 2018.

La compañía, con participación en 10 bloques de exploración en el Golfo, dijo en una comunicado que según estimaciones preliminares, el descubrimiento en el prospecto de exploración Kan, del Bloque 30, podría contener entre 200 y 300 millones de barriles de petróleo equivalente (bpce).

Kan está ubicado a unos 25 kilómetros de la costa del estado mexicano Tabasco y a una profundidad de unos 50 metros en la misma zona en la que se hicieron los descubrimiento del yacimientoZama y los de Polok y Chinwol, en los cuales Wintershall Dea tiene participaciones.

Wintershall Dea posee un 40% del Bloque 30, mientras que Harbour Energy, con sede en Reino Unido, y la malasia Sapura OMV un 30% cada uno.

"Tras la reciente presentación del Plan de desarrollo de la unidad para el campo de Zama y la adquisición de una importante participación en el campo de producción de Hokchi, el descubrimiento en el Bloque 30 es el siguiente hito en importancia para Wintershall Dea en México", dijo Martin Jungbluth, director de la firma en México.

Wintershall Dea es el operador del campo terrestre Ogarrio y posee el 37% del bloque Hokchi, que produce unos 25 mil barriles de crudo al día, además de ser segundo accionista en tamaño en Zama tras la estatal mexicana Pemex.









