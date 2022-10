Próximo gobierno será mejor para la industria: Takao Nakahata

LEÓN. Para el director ejecutivo de la oficina en México de la Organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro, por sus siglas en inglés), Takao Nakahata, el próximo Gobierno federal será mejor que éste en cuanto a política y diálogo con industriales.

“El próximo gobierno va a ser más amigable, por lo menos pienso que escuchará la voz de los industriales, ahora no nos escucha nada, es bastante difícil convencer a la administración federal”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Jetro es la organización de comercio exterior de Japón cuyo objetivo es promover el comercio de ese país asiático.

En la Industrial Transformation Mexico (ITM), el directivo subrayó que aun ganando la próxima elección presidencial Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, dos de los nombres que suenan para dar continuidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, habrá más apertura a la industria y una mejor política que atraiga mayores inversiones al país.

Nakahata aseguró que empresas de Japón están interesadas en invertir en México, ya sea para ampliar la producción que tienen en el país o para traer nuevas plantas para la cadena de proveeduría, pero esto será hacia la segunda mitad de esta década, una vez que haya concluido el gobierno de López Obrador.

La industria en México, dijo, es muy importante desde el nearshoring, porque con la pandemia las empresas se dieron cuenta de la importancia de no suspender la cadena de proveeduría.

“Todo mundo piensa ahora en una proveeduría local, más cercana, por ello veo que el futuro de la industria manufacturera en México tiene bastante potencial”, aseveró.

El directivo recordó que solo en la industria automotriz México es el séptimo productor mundial y 70 por ciento de la producción nacional tiene como destino Estados Unidos, donde se calcula que la mitad de los autos comercializados ahí serán eléctricos.

En ese sentido, Nakahata señaló que empresas como Honda, Nissan, Mazda y Toyota deben cambiar su línea de producción, enfocada principalmente a vehículos de combustión, para satisfacer esta demanda, además de que México debe atraer nuevas empresas proveedoras de componentes usados en los autos eléctricos.

En el caso de Japón, dijo que las empresas iniciaron con estudios de factibilidad para construir o ampliar plantas en territorio nacional hacia 2030, pero estas inversiones están frenadas por la incertidumbre jurídica actual en el país.

Para hacer esto posible, dijo, se necesita convencer a las matrices de las empresas y para ello se requiere una política nacional de electromovilidad que apoye estas inversiones; pero hasta ahora no existe, criticó Nakahata.

Dijo que “el gobierno federal no hace nada para atraer inversiones, no es amigable con inversionistas ni industriales. Los gobiernos estatales sí lo son, en Guanajuato y Aguascalientes son amables, pero el federal no, y para atraer inversión se necesita una política nacional”, sostuvo el directivo.

El pasado 20 de septiembre, la Secretaría de Economía (SE) presentó la estrategia “Rumbo a una política industrial”, cuyo objetivo es el de alinear los esfuerzos de los diferentes actores económicos, públicos y privados hacia un modelo que genere un crecimiento incluyente a través de la actualización tecnológica.

Para el directivo de Jetro, este anuncio es un avance en el país porque al menos se anunciaron sectores estratégicos, pero consideró que es insuficiente.

“No es suficiente, aunque antes de esto no había nada. Normalmente este tipo de políticas se anuncian al inicio de un gobierno, pero en este caso ya pasaron tres años y medio, y no había nada, pero se necesita más”, dijo.

Nakahata comentó que las empresas de Japón estarán muy pendientes del resultado de las elecciones de 2024 en México, pero insistió en que cualquiera que sea el resultado será un gobierno mejor para la industria y la inversión que el actual.

Explicó que el interés de invertir en México es porque se requiere tener plantas de proveeduría en América del Norte, y en Estados Unidos es cada vez más costoso porque hay déficit de ingenieros o la gente ya no quiere trabajar en plantas. En México, dijo, hay talento y cada vez más jóvenes que pueden integrarse al sector industrial.

Además del Bajío, señaló que hay otras regiones donde las empresas japonesas quieren inyectar capital para ampliar producción en territorio mexicano, como Nuevo León y Coahuila, por su cercanía con Estados Unidos. “México tiene el viento a favor en atracción de inversiones por el nearshoring y las disputas comerciales entre China y Estados Unidos. Debe aprovechar el momento”, dijo.

El directivo añadió que el país asiático tiene interés no solo en invertir en México en sectores como el automotriz y el de la tecnología, sino también en el de dispositivos médicos y aeroespacial.

En el caso de la industria aeroespacial dijo que si bien hay empresas como Boeing o Bombardier, hay compañías japonesas con mucho futuro, lo mismo que compañías de óptica en el sector de dispositivos médicos.