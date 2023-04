¿Sabías que estar en el buró de crédito no es malo? Te decimos por qué

Has escuchado la frase no puedo “es que estoy en el Buró de Crédito” o no le podemos aprobar el crédito por su “Buró de Crédito” en algunas ocasiones, seguro te han dicho esa frase o has escuchado que alguien la comenta y claro, al no saber de qué se trata te asustas porque tú también estás en el Buró de Crédito, pero sabías que estar ahí no es malo, ¡al contrario!

Antes de decirte qué es el Buró de Crédito y por qué es importante aparecer en él, es importante recomendarte que trates aprender algo de educación financiera, una manejo adecuado de tus finanzas te ayudará mucho a que tu Buró de Crédito sea una herramienta que te ayude a conseguir más oportunidades referente a créditos.

¿Qué es el Buró de Crédito?

Comenzamos por la pregunta central, ¿qué es el Buró de Crédito? Se trata de una entidad privada que genera informes del historial de crédito ya se de personas o empresa, se basa en el comportamiento de pago de los créditos adquiridos, que van desde un hipotecario hasta pagar alguno de los servicios básicos, como agua o luz eléctrica.

En resumen el Buró de Crédito informa si pagas a tiempo o te atrasas en tus pagos, es como una radiografía de tu historial como cliente, por ese motivo es fundamental si contratas cualquier tipo de crédito, pagar en tiempo y forma para que tu score (calificación) siempre esté en verde, para que a futuro te ofrezcan otro tipo de oportunidades, en cuanto a créditos se refiere.

Señalar que la información que se encuentra en el Buró de Crédito es confidencial, y sólo se comparte con las entidades financieras que la soliciten, por ese motivo en muchas ocasiones se pide el consentimiento del cliente para checar ésta información, y así cerciorarse si cumples con todos lo requisito que pide dicha institución.

¿Cómo funciona el Buró de Crédito?

Cabe aclarar algo, el Buró de Crédito sólo se limita a recopilar información, datos que van acumulando los clientes gracias a su comportamiento a la hora de pagar sus deudas; gracias a esa información generan algo llamado “Mi Score” que es el que indica si eres apto para contratar algún crédito o tendrás que mejorar tu evaluación, es decir, pagar lo que debes.





¿Qué otros servicios ofrece el Buró de Crédito?

Ahora que ya sabes que estar en el Buró de Crédito no es malo, si vas a corrientes en el pago de tus deudas, te platicamos que también ofrece varios servicios que te ayudan a seguir informado de su situación, algunos son gratis la primera vez que los ocupas y luego ya tendrás que pagar si los continúas ocupando.

Mi Score : Se trata de una instrumento que mide en un solo número tu puntuación crediticia, en caso de necesites ocuparlo cuesta 58 pesos por cada consulta

: Se trata de una instrumento que mide en un solo número tu puntuación crediticia, en caso de necesites ocuparlo cuesta 58 pesos por cada consulta Alertas Buró : te envían notificaciones para informarte de tu situación crediticia, también ayuda a combatir el robo de identidad. Cuesta 232 pesos al año con alertas ilimitadas

: te envían notificaciones para informarte de tu situación crediticia, también ayuda a combatir el robo de identidad. Cuesta 232 pesos al año con alertas ilimitadas Alértame : En esta versión recibirás vía correo electrónico, notificaciones de los cambios más importantes efectuados en tu información, el servicio es gratis

: En esta versión recibirás vía correo electrónico, notificaciones de los cambios más importantes efectuados en tu información, el servicio es gratis Acredita-T : Funciona como un enlace entre el Buró de Crédito y las Instituciones Financieras, para que en el momento de solicitar un crédito puedan tener el detalle de tu comportamiento, también es gratis

: Funciona como un enlace entre el Buró de Crédito y las Instituciones Financieras, para que en el momento de solicitar un crédito puedan tener el detalle de tu comportamiento, también es gratis Bloqueo: Puedes bloquear tu historial para que no sean solicitados préstamos en tu nombre, con el fin de evitar robos de identidad en caso de que hayas perdido alguna tarjeta de crédito. El costo es de 58 pesos por trimestre

Puedes bloquear tu historial para que no sean solicitados préstamos en tu nombre, con el fin de evitar robos de identidad en caso de que hayas perdido alguna tarjeta de crédito. El costo es de 58 pesos por trimestre Tú Asesor: Es una asesoría profesional en línea que te ayuda a interpretar la información contenida en tu Reporte de Crédito Especial, el servicio también es gratuito





Ya sabes que estar en el Buró de Crédito no es malo, siempre y cuando estés al corriente en el pago de los créditos que contrataste, en caso contrario una de las recomendaciones el saldar la deuda lo antes posible para mejorar tu status, si quieres más información puedes ingresar al sitio BURÓ DE CRÉDITO.