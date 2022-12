Academia de Cine Mexicana debe buscar sus propios recursos: Diana Bracho

Diana Bracho, ganadora del Ariel de Oro 2022, aprueba que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), ejecute la propuesta de pedir donativos a fin de que se reúna dinero para la realización de la 65 entrega del Ariel a lo mejor del cine nacional en el 2023.

“La situación de la AMACC es muy complicada y no es sencillo explicar de qué se trata. Desde que yo fui la presidenta hace cuatro años atrás, luchamos muchísimo por la falta de apoyos, por falta de dinero, hacíamos los Arieles con tres pesos, con ayuda de aquí, de allá y acullá, de todo el mundo. Esa historia ha seguido hasta ahora, no es algo nuevo. La academia tiene que buscar sus propios recursos y hay formas de buscarlos es lo que hay que hacer”, declaró en entrevista con El Sol de México.

Tras el claquetazo de la nueva telenovela Eternamente amándonos que produce Silvia Cano, donde hace el personaje de Martina, la antagonista, la primera actriz comentó que ella no será imagen de la campaña de recaudación de fondos.

“No yo no encabezaré nada –refiriéndose a una posible campaña en torno al Ariel-. Si me piden mi opinión claro que la daré y participaré con algunas propuestas, porque soy miembro honorario de la Academia y me interesa muchísimo. Pero no, no encabezaré, hay gente joven que ahora está al frente de la AMACC, Leticia Huijara. Pero sí tengo buenas ideas que puedo compartir”, expresó la artista con una trayectoria cinematográfica desde que contaba con cinco años se inicio de actriz, en el año de 1949.

En su regreso a las telenovelas con Eternamente amándonos, que se transmitirá en febrero de 2023, Bracho habló de su nueva caracterización como Martina de Iturbide, madre de cuatro hijos.

“Estoy trabajando con un personaje real. Martina es un personaje muy fuerte, muy dominante con los hijos su actitud raya en la prepotencia, pero también tiene una fragilidad, un ángulo suave. Vamos a jugar con ese contraste para que no caiga en la mala mala o buena a medias”, explicó la actriz sobre el personaje que interpreta en la telenovela en la que comparte créditos con Marcus Ornellas.

“El personaje es divino, cuando leí los capítulos que me mostró la productora Silvia Cano, me convencí, con ella coincidí en El Hotel de los Secretos, siempre la vi como una gran mujer, una gran productora, muy responsable, por eso acepté, aun cuando se me habían complicado mis tiempos con otros proyectos”, detalló.

Describió que en la trama de la telenovela interpreta a la viuda del hombre más importante de Morelia. “Tengo que cuidar un patrimonio monetario y a mis cuatro hijos que he educado sola, por eso soy dominante, para sacarlos adelante. Y no dejar caer el negocio tan importante que tiene la familia”. La telenovela Eternamente amándonos, iniciará transmisiones en febrero del 2023 por Las Estrellas.