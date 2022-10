Arlette Pacheco, "autosuficiente y empoderada" en la nueva telenovela Cabo

Eva Cedeño, Isabela, como la antagonista de la telenovela Cabo, le hace la vida imposible a la empleada del hotel, la recamarera Arlette Pacheco, Guadalupe; a quien le debería preocuparle su jefa que la trae en la mira y no; la piedra en su zapato, es su ex marido Roberto Ballesteros, Fausto; quien no asienta cabeza, siendo un donnadie y roba tapones de coches.

Arlette Pacheco considera a Guadalupe, su personaje en la telenovela Cabo como “una mujer empoderada, autosuficiente”, que no debe mantener y aguantar a su ex marido sólo porque éste tiene el apoyo de la hija de ambos.

En la entrevista con El Sol de México, la actriz afirmó que dar vida a esta mujer que es empleada de un hotel, en el que hace el aseo de las habitaciones, le hizo reflexionar sobre el límite que deben poner los padres a los hijos.

“Uno como madre tiene que saber decirle a los hijos que no cuando hay una razón, tenemos que aprender a decirles no y que no nos obliguen a aceptar algo que no queremos cargar a cuestas, en este caso, con el ex marido, que por amor a mi hija permito que vuelva a entrar a mi casa”.

Pacheco reconoce que a través de su personaje en esta historia va a dar un claro mensaje a las mujeres que por amor a los hijos dan su brazo a torcer. “No tienen porqué aguantar a un hombre, sino aporta dinero, no ayuda con el resto de los gastos de una casa y aparte te hace pasar momentos duros y tristes en tu vida. A zánganos no los tengan cerca de sus vidas”.

Cabo de José Alberto Güero Castro, se transmite a las 21:30 horas por el canal Las Estrellas.