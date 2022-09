Camila Fernández estrena Volver, canción dedicada a su abuelo

Camila Fernández trasformó su dolor en arte. Tras la muerte de su abuelo, Vicente Fernández, en diciembre del año pasado, fue la música la que acompañó a la joven de 24 años.

“Se me fue mi abuelo y me dio una depresión horrible, no lo aceptaba, no me podía levantar de la cama, sí tenía la esperanza y fe que se mejorara porque yo lo vi perfecto, es lo que pasa con este mentado síndrome (Guillain-Barré) que da, que a lo mejor lo puedes ver bien, pero después se mueren las personas y eso no lo sabía, yo pensaba que se estaba mejorando”, afirmó Camila en entrevista.

Es por ello que, inspirada en los temas Volver, volver, de su Tata, como ella le decía y Como quien pierde una estrella, de su papá, Alejandro Fernández, Camila logró concretar su canción Volver, mezcla de mariachi y urbano y en la que habla sobre la añoranza de un ser querido.

En un inicio la dedicó a su actual esposo Francisco Barba, ya que la composición fue durante el confinamiento, alejada de su entonces novio; sin embargo, ahora el tema se volvió un tributo a su abuelo, incluso hace una referencia a éste en su videoclip.

“Desde antes (de que falleciera el Charro de Huentitán), les planteé a mi abuelo y a mi papá la idea de que quería mezclar el mariachi con el urbano y les encantó, me dijeron que estaba padrísimo. Mi familia siempre me inculcó sacar mi propia voz, ser original, auténtica, tener mi esencia, que supieran quién era yo por mi trabajo, por mi talento, me enfoqué en todo eso hasta que deduje que podría hacer esta mezclar de sonidos o lo que se me antoje y comencé a experimentar”, sostuvo.

El sencillo forma parte del disco de Camila titulado Vulnerable, con el que muestra su lado más personal e íntimo, pasando por la tristeza que le dejó la partida de su abuelo paterno en contraposición con la alegría de la llegada de su hija Cayetana y el matrimonio con Barba.

“Se titula así porque al principio de mi carrera estaba escribiendo desde una perspectiva en la que decía que no necesitaba de nadie para ser feliz, pero justo estaba en la pandemia cuando escribí este sencillo de Volver y todo cambió”, dijo.

En el material, Camila incluyó la canción Mi luz dedicada a su hija luego de haber vivido un embarazo riesgoso. Confesó que al inicio los pronósticos de los doctores, respecto a su gestación, no eran alentadores, es por ello que la considera como un regalo de Dios.

“La niña luchó por estar conmigo, sentía yo desde el embarazo que ella venía a marcar algo, tiene una intención en este mundo y la verdad es que es una niña increíble, tiene una actitud padrísima, siempre está de buenas, tiene mucha energía, la amo, me encanta y la disfruto a montones y quiero lo mejor para ella.

“Yo como mamá quiero demostrarle que soy una mujer trabajadora que sale adelante, tiene su carrera y no soy la típica que no hace nada y se dedican más a los hijos, quiero demostrarle que puedo dedicarme a los hijos, pero también a ser una mujer trabajadora”, expresó.

Por el momento, la joven está en el proceso de composición de nuevos temas, disfruta de la salida de su álbum, así como la compañía de su familia.