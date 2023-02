Danna Paola no dará concierto en Veracruz; confirma productora cancelación

Ahora sí es definitivo, la cantante Danna Paola no vendrá a Veracruz este año. O al menos no con Expandir Producciones.

A través de sus redes sociales la productora expresó que el tour “XT4S1S” que había sido reprogramado por tercera vez para el 18 de marzo en el World Trace Center de Boca del Río fue cancelado, pues “no existen las condiciones propicias para la realización del concierto”.

¿Cuáles fueron las fechas canceladas de Danna Paola?

La cantante, actriz y compositora mexicana anunció su tour en Veracruz para el 22 de octubre de 2022, luego el 26 de noviembre, para finalmente ser reprogramado para el 18 de marzo de 2023, por lo que oleadas de fans recobraron la esperanza de ver este show espectacular.

No obstante la suerte no duró mucho, ya que la productora pidió “una sincera disculpa” a los que compraron sus boletos, pues no podrán traerlo a la entidad.

Asimismo explican que el reembolso se hará de a partir del lunes 20 de marzo en un horario de 11 AM a 5 PM en Campo Angostura #61 de la colonia Petrolera de Boca del Río. También se puede pedir información a devolucionesdannaveracruz@gmail.com

Pese a la cancelación oficial, la cantante mexicana aún mantiene su poster con la fecha, por lo que se esperan en las próximas horas su postura sobre el tema.