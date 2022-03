Así se celebró la boda de Faisy en Atlixco, estas son las primeras imágenes

El presentador de televisión Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy se casó con la bailarina Iratxe Beorlegui en la tarde de este sábado 12 de marzo, el evento se realizó en Atlixco de las Flores en Puebla. Entre los invitados estaban compañeros de trabajo que viajaron desde la Ciudad de México para presenciar este suceso especial.

Fue en enero del 2021 cuando el conductor de ‘Me Caigo de Risa’ le entregó el anillo a su prometida, desde entonces comenzaron los preparativos. Todo lo pospusieron en dos ocasiones a causa de la pandemia por Covid-19, pues consideraban que todavía no era seguro, cuando las condiciones sanitarias lo permitieron a finales de ese año anunciaron la fecha oficial.

La pareja confesó que eligieron marzo porque es el mismo mes que conmemoran su aniversario. Buscaron un lugar con el espacio suficiente para celebrar en calma, por eso optaron por la ex fábrica ‘La Carolina’, ubicada en este municipio poblano. Para mantener la seguridad, les solicitaron a sus 300 asistentes una prueba de Sars-Cov2 negativa.

Es HOYYYYY CHINGADAMADREEEE!!!! Hoy me CASOOOOOO con el Amor de mi Vidaaaaa!!!!!!! — Faisy (@faisirrito) March 12, 2022

Durante las primeras horas del día, Faisy demostró su emoción a través de sus redes sociales, con el mensaje “¡Es hoy chingada madre! ¡Hoy me caso con el amor de mi vida!” escribió en su cuenta oficial de Twitter.

LOS INVITADOS DIFUNDIERON LAS FOTOS DE LA CEREMONIA

Invitados de Faisy. Foto: Instagram @estefania_ahumada

Las personas encargadas de filtrar primeras las imágenes del evento fueron los invitados, ellos compartieron las fotos de su vestuario, y algunos actos de la ceremonia, entre los asistentes destacaron Michelle Rodríguez, Jimena Longoria, El Borrego Nava, Juean Duverger, Tania Rincón, Mariazel, Armando Hernández, Estefanía Ahumada, Jerry Velázquez y Yurem.

La actriz Mariana Echeverría mencionó que tuvo muchos problemas para llegar a Puebla, ya que durante su traslado el tráfico le impidió llegar como ella hubiera esperado. Compartió su trayecto en su perfil de Instagram para comentar la difícil situación por la que estaba atravesando.

Ella contó que se sentía preocupada porque temía no llegar y que su papel en la boda no se cumpliera: “Estoy sufriendo porque soy la madrina de la boda de Faisy y pero me van a decir, ¿por qué no te fuiste ayer como todos? Preferí aprovechar estando en mi casa con mi gordito y ya yo llegar al mero día a buena hora, y me acaba de escribir Faisy, me dice, ¿sí llegas? Y le digo, no sé cómo voy a llegar, pero de que llego, llego, así que ojalá se despeje este maldito tráfico”.

Lo logramoooosss!!!! pic.twitter.com/K4Fw9RQa95 — Faisy (@faisirrito) March 13, 2022

Momentos después, Echeverría dijo que ya estaba en el lugar: “¡Llegué! Ya llegué, estoy aquí con mis amigos disfuncionales, muy bien, todo en orden, estoy aquí lista para dar mis palabras de madrina”.

Los miembros de ‘La familia disfuncional’ del conductor estuvieron presentes para acompañarlo durante esta ceremonia, también los familiares y amigos de Iratxe se lucieron entre todos los asistentes.

Los recién casados señalaron que no querían una boda religiosa, porque no están tan involucrados con los dogmas, solo se hizo la unión civil, frente a un juez. Más tarde realizaron un ritual espiritual en el que participaron los padrinos y los más cercanos al matrimonio.