Muere a los 56 años Steve Harwell, vocalista de Smash Mouth

El cantante Steven Harwell murió a los 56 años, informó el manager de la banda, Robert Hayes, “rodeado de familiares y amigos”, en Boise, Idaho, Estados Unidos.

En la cuenta oficial de la banda, los integrantes publicaron un mensaje despidiendoce de su amigo Steve Harwell.

"Steve será recordado por su enfoque inquebrantable y su apasionada determinación de alcanzar las alturas del estrellato", escribieron.

Steve Harwell was a true American Original. A larger than life character who shot up into the sky like a Roman candle. Steve will be remembered for his unwavering focus and impassioned determination to reach the heights of pop stardom.

El ex vocalista y cofundador de Smash Mouth, había estado en cuidados paliativos debido a complicaciones médicas; La causa de su muerte fue insuficiencia hepática, según medios estadounidenses.

Harwell, se había retirado de la banda en 2021, después de un concierto en Nueva York, en donde se le escuchaba arrastrado las palabras; ya había tomado un descanso anteriormente debido a problemas del corazón.

La banda de rock Smash Mouth, fue fundada en 1994, en San Jose California, fundada por Steve, como el cantante principal, Kevin Coleman en la batería, Greg Camp en la guitarra, y Paul De Lisle en el bajo.

Entre las canciones más destacadas de la agrupación se encuentran Walkin' on the Sun, ‘All Star‘ y ‘I'm a Believer‘, la cual es un cover de The Monkees, y ambas aparecieron en la banda sonora de la película Shrek, ganando popularidad.

