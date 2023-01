Muere Lisa Marie Presley a los 54 años de edad

La única hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, falleció este jueves a los 54 años tras haber sido hospitalizada a causa de un paro cardíaco.

"Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido", expresó Priscilla Presley, madre de Lisa Marie, en un comunicado enviado a la revista especializada en celebridades People.

El mensaje llega después de que la cantante hubiera sido reportada en estado crítico tras haber sido inducida a un coma y de que su madre pidiera en redes sociales a la gente que la mantuvieran "en sus oraciones".

Lisa Marie y su mamá Priscilla Presley en el paseo de la fama de Hollywood. | Foto: Reuters

Según el medio estadounidense de celebridades TMZ, Lisa Marie recibió hoy primeros auxilios y fue asistida por paramédicos en su casa ubicada en Calabasas, California tras haber sufrido problemas cardíacos.

Antes de ser trasladada, los especialistas médicos lograron recuperar el pulso de la cantante y una vez que llegó al hospital, fue asistida con un marcapasos.

Lisa Marie Presley fue la única hija del icónico cantante y madre de cuatro hijos. | Foto: Reuters

Esta semana, la hija del astro del Rock and Roll fue vista en la gala de los Globos de Oro junto a su madre, Priscilla Presley, como acompañantes del actor Austin Butler, quien ganó el premio a mejor actor de drama por su papel de Elvis Presley en el filme de Baz Luhrmann.

Lisa Marie Presley fue madre de cuatro hijos, entre ellos la actriz y cineasta estadounidense Riley Keough.

Presley siguió los pasos de su padre y en 2003 lanzó su primer álbum, "To Whom it May Concern", y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no había sacado ningún disco nuevo.