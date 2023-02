La compositora y bajista debutó en la música con la banda de rock Ultrasónicas, con las que grabó los discos Yo fui una adolescente terrosatánica y Oh sí, más, más. Posteriormente continuó con su carrera solista, lanzando discos como Saga Mama, Telememe, Taras Bulba y Changuemonium, además de varios sencillos. Durante la pandemia incursionó en actividades como el béisbol y un programa de radio sobre la salud mental. El 10 de febrero lanza su nuevo sencillo “Me la pelas”.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Ni la menor idea





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Ver la opinión de los demás, acerca de mí y las cosas que me importan, con amable indiferencia





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Soy mucho más sufrida de lo que quisiera

Cultura Cuestionario Proust: Daniel Quién

¿Y el que más te desagrada de los demás?

Si estoy de malas todo, si estoy de buenas nada





¿Tu gran miedo?

Amargarme





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Define actual





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Percibo cosas que otros no y nunca estoy segura de si lo que creo que está pasando es verdad





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

El conocimiento





¿La persona viva a la que más admiras?

Mi mejor amigo, Alexis





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Cuando siento desprecio no es por una persona, es por situaciones

Cultura Cuestionario Proust: Lucas Hill

¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Confusión





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando me atrapa la inercia de una historia o argumento





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Que sea feliz





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Lo mismo





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La libertad de ser completamente yo misma





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

A cada rato lo tengo y lo pierdo, lo recupero, lo vuelvo a perder…





¿Qué talento te gustaría tener?

Dejar de sufrir

Cultura Cuestionario Proust: Bratty

Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Que me importen mil veces menos las opiniones de los demás





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

He trabajado y logrado avances muy importantes en mi relación conmigo misma





¿Dónde te gustaría vivir?

Donde sea bien recibida





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi bienestar





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Carl Jung





¿Tu pasatiempo favorito?

Ver tele

Cultura Cuestionario Proust: Daniel Vargas

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Me gustaría saber qué se siente ser todo pero no me gusta la idea de elegir solo una cosa y perderme lo demás





¿Cómo te gustaría morir?

Dormida





¿Tienes un lema?

Todo está sobrevalorado menos tu relación contigo mismo.





Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Cultura

Cultura