A sus 85 años, Eugenio Cobo disfruta de la vida y del trabajo

Para Eugenio Cobo, la edad es sólo un número. El actor y productor está próximo a cumplir 85 años de edad, pero su energía y vitalidad se mantienen gracias a que se enfoca en ejercer su profesión y buscar cada día ser mejor personal y profesionalmente.

“Celebro cada día que vivo y que vengo al trabajo, diario voy conociendo jóvenes que algún día interpretarán personajes increíbles, tanto malignos como bondadosos, pero mi celebración es diaria, no cada que la Tierra le da vuelta al Sol”, afirmó Cobo en entrevista con El Sol de México.

Actualmente el actor participa en el remake de El Maleficio, producción de José Alberto Castro y protagonizada por Fernando Colunga y Marlene Favela.

En la historia, Cobo dio vida al "cardenal Mondragón”, un hombre ambicioso, muy inteligente e hipócrita que ha sacado provecho de su posición para generar beneficios propios.

Luego de haber cometido actos atroces y ser infiltrado en la Iglesia para informar sobre las acciones en contra del demonio, el destino comienza a derrotar al cardenal; la Iglesia descubre su traición y es forzado a realizar trabajos en la comunidad hasta ser rescatado por los hijos de “Bael”.

“Este personaje me permitió investigar mucho más a fondo cuestiones religiosas y de exorcismos, y todo lo que tiene que ver con esta cultura demoniaca. Nosotros como actores tenemos el deber de saber sobre el tema a fondo y así poder construir un personaje apegado a la realidad”, comentó.

Cobo no critica ni juzga a su personaje. A pesar de que no comulga con sus actos, no significa que no haya disfrutado al interpretar al cardenal.

“El chiste es jugar y quitar todos los prejuicios cuando te toque interpretar lo que te toque interpretar, nuestro único objetivo es mover las emociones del público y creo que la historia completa de El Maleficio sí ha movido al público, no me refiero que todos estén contentos ni a gusto o aplaudiendo, algunas están en contra, pero no tanto del producto sino de la historia, de lo que sucede.

“Para mí es maravilloso haber jugado con este personaje e interpretarlo lo más seriamente posible. Mondragón me demostró de lo que soy capaz de hacer como actor, todo también bajo la dirección de grandes directores”, aseguró.

El Maleficio finaliza transmisiones este 1 de marzo, a las 21:30 horas, por Las Estrellas.

“Este proyecto fue un homenaje a don Ernesto Alonso (actor y productor de la historia de 1983), un importantísimo productor que tuvimos, del cual también tuve el gusto de haber sido su amigo, qué honrado estoy”, finalizó Cobo.