James Cameron regresa con Avatar 2 y anuncia más entregas

Para Avatar: The Way of Water, el director James Cameron apostó por la unión familiar. Inspirado por su faceta como padre, el cineasta se adentró en una trama mucho más íntima, en la que Jake Sully y Neytiri ahora comparten un matrimonio y cuatro hijos.

“Se trata de los desafíos que enfrentan como familia en el futuro, tratar de luchar para preservar su cultura y preservar su mundo natural. Tenemos que hacer un seguimiento de la historia original, los llevamos a una tierra y una cultura completamente diferente. Se trata de una gran cantidad de aguas submarinas, muchas aguas superficiales del océano y todos sus diferentes estados de ánimo, tormentosos, olas tranquilas; criaturas y entornos submarinos, arrecifes tropicales.

“Fue muy desafiante desde un punto de vista técnico, mucho más que la primera película. También refinamos mucho nuestra capacidad para capturar el rendimiento facial de la primera cinta. Tuve la confianza para realmente pasar el tiempo en el set para obtener exactamente la actuación que la historia necesitaba”, afirmó Cameron en entrevista.

Una de las curiosidades es que en este proyecto, Cameron “convenció” a todo el equipo de producción en convertirse en veganos; pero lejos de que esto fuera una imposición, el director optó por mostrarles los beneficios de llevar una dieta a base de plantas, misma que él ha seguido durante décadas y con la que se ha sentido mejor que nunca, confesó el cineasta de 68 años.

“Comencé mi presentación ante nuestro elenco y equipo mostrándoles una película de la que acababa de ser productor ejecutivo con mi esposa, titulada The Game Changers (2018), que trata sobre cómo la dieta basada en plantas nos brinda un mayor rendimiento atlético, porque pensé que era hora de dejar de sermonear a la gente sobre la crueldad animal, el costo para el medio ambiente, la sostenibilidad y todo eso.

“Pensé: ‘mostrémosles algo que podría ser aspiracional’. Así que les enseñamos una película sobre todos estos atletas veganos, que son más grandes, más rápidos, más fuertes y rompiendo ese mito que necesitamos carne para sobrevivir”, contó Cameron.

Actualmente la cinta está en el proceso final para su estreno a mediados de diciembre, tentativamente. Contará con las actuaciones de Zoe Saldaña, Michelle Yeoh, Sam Worthington, Kate Winslet, Jemaine Clement, y Stepehen Lang, entre otros.

El también guionista ya prepara la tercera y cuarta entrega de la historia, pero previo al lanzamiento de la segunda parte, Avatar se reestrena en cines, con sonido e imágenes remasterizados.

El canadiense compartió que su proyecto de 2009 no tenía el objetivo de posicionarse sobre alguna problemática ambiental, ya sea contaminación o calentamiento global, únicamente buscaba despertar en la humanidad el sentido de pertenencia o conexión con la naturaleza.

Sin embargo, a raíz del filme muchos han cambiado de actitud respecto a su preocupación por el cuidado del medioambiente, dijo.

“Veo progreso, veo un cambio de actitud, un despertar, existe un discurso político y una acción política. Necesitamos recordatorios como Avatar, de la belleza y la complejidad de la naturaleza, por eso divido mi tiempo entre documentales reales sobre la naturaleza, los océanos. Las películas de Avatar son una forma de crear esa conciencia sobre un mundo ficticio y, afrontémoslo, más personas irán a ver una pieza ficticia de entretenimiento a que se sintonicen con dos documentales.

“La gente no quiere ser sermoneada, quiere que la entretengan, ¿verdad?, pero la gente puede entretenerse y disfrutar de una película por su belleza. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento para luchar por el mundo natural contra el cambio climático. Tenemos que cambiar nuestra naturaleza y la forma en que consumimos, la que comemos, que usamos la energía, en que nos relacionamos entre nosotros como seres humanos; no podemos simplemente salvar nuestro país y dejar que todos los demás se vayan al infierno, no va a funcionar de esa manera. Es todo un gran sistema conectado y Avatar se trata de un planeta entero”, sostuvo.