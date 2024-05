Las mujeres siempre han salvado al mundo: Jennifer Lopez

Sin negar o confirmar el rumor, Jennifer Lopez sólo mostró su molestia al ser cuestionada sobre su divorcio de Ben Affleck. Con una expresión seria en su rostro respondió: “You know better than that”, frase que inglés equivale a algo así como “eso no se pregunta”, lanzando una mirada fulminante al reportero que tuvo tal osadía.

Por su parte, Simu Liu, con quien comparte créditos en la película que vino a presentar a nuestro país, manifestó también molesta por la pregunta, que es lamentable “que vengas aquí con esa actitud”, y destacó el trabajo actoral y de producción que Lopez realizó en “Atlas”.

Ambas ofrecieron una conferencia de prensa para presentar la cinta con la que J-Lo regresa a la ciencia ficción, luego de protagonizar en el año 2000 “La celda”, la cinta de Tarsem Singh.

Los rumores de divorcio de la estrella comenzaron hace unas semanas, cuando medios estadounidenses captaron al intérprete de “Batman” saliendo de un domicilio distinto al que comparte con la actriz. Para calmar estos señalamientos, la pareja se dejó ver con sus respectivos anillos de compromiso.

RECONOCE A LAS MUJERES

“Las mujeres han salvado al mundo desde el principio de los tiempos”, dijo Jennifer Lopez, en la presentación de la cinta, en la que estuvo presente el director,. Brad Peyton por lo que considera a “Atlas”, un gran personaje, que demuestra la fortaleza femenina.

“Eso significa ser mujer, debes ir contra corriente, debes luchar y hacer estas cosas. Pero por su gran vulnerabilidad y el dolor que carga, siento que como mujeres esa es una gran parte de nuestro camino también”, declaró.

JLo visitó la CDMX para la premier de la película Atlas. Foto: Daniel Galeana / El Sol de México

La también protagonista de “Si te casas te mato” resaltó que su personaje además representa la coraza que muchas veces las actrices deben tener en Hollywood, dados los retos que conlleva ser una figura pública en una era donde todo el mundo tiene una opinión.

“Es como la experiencia que las mujeres tienen todo el tiempo. Entiendo y me identifico con eso, sé de muchas otras mujeres que también lo hacen, especialmente en este negocio. Eres criticada, te hacen menos, se ríen de ti cuando no tienes éxito, y cuando lo alcanzas te quieren derrumbar”.

REFLEXIÓN SOBRE LA IA

Este filme, que estrena el 24 de mayo en Netflix, sigue los pasos de una analista de inteligencia artificial que, tras embarcarse en una misión en busca de una Inteligencia Artificial terrorista (Simu Liu), queda varada en un planeta desierto. Para sobrevivir contará con la ayuda de un asistente virtual, que se convertirá en su única compañía.

Con respecto al uso de la tecnología, Jennifer expresó que “es una gran pregunta, debemos tener mucho respeto cuando se trata de Inteligencia Artificial, como cualquier tecnología”.

La también intérprete de “Jenny From The Block”, quien además aseguró que los personajes de “Sarah Connor” (“Terminator”) y “Ellen Ripley” (“Alien”) fueron su inspiración, resaltó que la aparición de nuevas tecnologías siempre representará un reto para la humanidad, tal como sucedió en la industria musical hace unos años.

“Cuando apareció el Internet todos pensaban que se iba a apoderar de la música, pero eso no pasó. Debes estar abierto al hecho de que habrá cambios todo el tiempo, algunos se pueden predecir y otros no. Se trata de respetarlo, y no dejar que nos domine”, finalizó.