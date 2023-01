MTV estrena La venganza de los ex VIP 2

La segunda temporada de La Venganza de los ex VIP se estrena el martes 24 por la plataforma streaming Paramount+ y la señal de MTV en cable.

Brandon Meza, Diana Estrada, Christian Renaud, Lizbeth Rodríguez, La Divaza, Yurgenis, Isaac Torres, Leslie Gallardo, Ana Cisneros y El Rufas, son los influencers que fueron congregados a lo largo de un mes para encontrar a su nuevo crush en paradisíacas playas colombianas.

Leslie, ex integrante de Acapulco shore, expresó: “estoy lista, cargada, empoderada para tragarme todo lo que se me pase por enfrente. Estoy muy contenta por vivir uno de los proyectos más increíbles. Van a ver una Leslie real, que vive sus sentimientos y emociones al máximo”.

El reality promete sorpresas, amor, desamor, dramas, pleitos y reencuentros, agregó Brandon. “Estoy en mi debut con un programa de gran talla como es este. Lo digo como un regio, porque es verdad, es difícil ser parte de esto, de momento te enamoras, luego te peleas y después estás a punto de irte, aquí eres la persona real y no que ante cámaras puedes disfrazarte”.

Otro participante shore, Isaac, agregó que siempre que vuelve a los realities, “puedo ser yo mismo. En este caso era estar en Colombia donde me la pasé bien. En mi caso soy el lobo y esto va a estar lleno de conejos”.

En la emisión debuta La Divinaza, que desde hace 10 años hace videos para YouTube, “jamás pensé que se me iba a llamar y hasta ahora sigo llorando por ser elegida, como creador de contenido no es fácil porque hay que hacer de todo a lo largo de las 24 horas corridas o sea del primer día hasta el último, en una casa muy distinta a donde uno vive habitualmente. Aunque para mí lo más difícil fue ver a mis ex, porque yo con ellos no quedé en buenos términos”, dijo.

Yurgenis es otra de las concursantes que para estar ahí hizo casting. “Así como he cautivado al mundo con mi locura, mi personalidad y mis movimientos pélvicos, también lo hice con mis compañeros de la casa y se enamoraron de mí. Fue más de lo que esperaba, llegué a mis límites, hubo mucha fiesta, diversión, alcohol y muchos conflictos”, resaltó Yurgenis en la presentación del programa.