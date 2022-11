Nacho Vidal comparte su paso por la industria del porno en nueva bioserie

Con más de 700 películas en su haber (600 como actor y 140 como director), el español Nacho Vidal es uno de los principales referentes de la industria del cine porno en su país, y por ello su vida siempre ha causado mucha curiosidad.

Hoy es él mismo quien se sincera con el público, a través de la bioserie Nacho, una industria XXX-L que llegará en diciembre a la plataforma Lionsgate+, la cual contó con la supervisión del propio actor para la realización del guion.

Gossip

“Fue una locura cuando me lo presentaron: Ver mi vida en la pantalla es fuerte, me he tenido que ir de la habitación varias veces a llorar, sólo por el guion porque no he visto las imágenes”, comentó a El Sol de México.

“Todos los momentos fueron difíciles, contar una vida es heavy cuando la explicas, pero luego cuando te la escriben unos guionistas y la escriben de otra manera, lo tienes desmontado y te lo montan, para mí fue muy poderoso”, agregó.

El intérprete debutó en la industria pornográfica a finales de los 90 con tan sólo 21 años de edad, figurando en títulos como Salomé, Vampira, Caught in the Act, Pornological y Taxi Hard.

Su éxito lo convirtió en un ícono de la cultura pop, llevándolo incluso a incursionar en videos musicales de temas como Down with Love de Miguel Bosé y Big Bad Bitch de Rebeka Brown.

Se muestra

Nacho adelantó que esta serie, cuyos protagonistas son Martiño Rivas y María de Nati en el papel de Sara Bernat (la esposa de Nacho), será cien por ciento honesta, aunque con la precaución de no causar daños colaterales.

“Es muy honesta, lo único que intenté fue no hacer daño a terceros, porque obviamente hay gente que, no me hizo daño, porque no lo permití nunca, pero pueden quedar mal, y están vivos, eso intenté respetar”.

Asimismo, adelantó que tendrá un breve cameo, pero no precisamente de su rostro. “Soy el doble de pene, porque no encontraban a ningún actor que diera la talla y pudiera mantener una erección".