Octava temporada de 40 y 20 tomará más riesgos en la comedia

Más risas, diversión, situaciones complicadas y muchas ocurrencias es lo que ofrecerá la octava temporada de 40 y 20 que estrenará este 26 de abril, al término del noticiero de Denise Maerker, por Las Estrellas.

Para mantenerse en el gusto del público, ahora los escritores se arriesgarán a darle un giro a la vida de Fran, personaje interpretado por Mauricio Garza; además se crearán nuevas historias y conflictos entre Paco (Jorge Van Rankin), Toña (Michelle Rodríguez), Rocío (Mónica Huarte) y Brayan (Armando Hernández).

“Quisimos darle un giro a uno de los personajes principales, que estamos seguros que cambiará la vida de la familia, los pondrá a prueba a todos, resultará muy divertido, es un riesgo que nos gusta tomar porque sentimos que, de pronto hace falta, es necesario para que el proyecto siga creciendo y no se estanque”, afirmó el productor Gustavo Loza en entrevista.

La temporada constará de 12 capítulos; se transmitirán todos los martes.

De acuerdo con Loza, el éxito del producto es una mezcla de diferentes aspectos, tanto del compromiso que tiene el elenco principal, así como las historias que se abordan y la calidad de chistes que se incluyen.

“Sí le metemos muchos meses de trabajo a la creación de las historias que presentamos, nos enfocamos mucho en qué sucede con los personajes, podríamos hacer una comedia fácil y con cualquier pretexto, pero no, cada capítulo tiene su estructura.

“Mucho de lo que hablamos en la temporada viene de situaciones de la vida real, comento mis anécdotas o de gente que conozco, de los mismos escritores, el mismo Burro colabora, así vamos desarrollando cosas que nos parezcan divertidas, interesantes, luego seleccionamos y van quedando las mejores”, aseguró el productor quien funge como jefe de escritores también, de la serie que con esta temporada superarán 100 capítulos.

Por otro lado, paralelo a esta sitcom, el productor actualmente trabaja en el filme Welcome al norte, una comedia protagonizada por Silverio Palacios y Roberto Sosa.

“Hacer cine es lo que más me gusta, los tiempos antes no me lo permitían, estuve tres años seguidos en la frontera haciendo Run coyote run, hicimos tres temporadas, con 40 y 20 llevamos ya 100 capítulos y pues no había manera.

“Hasta ahorita que me di el tiempo porque no me quiero alejar tanto del cine, tengo muchas cosas que contar y por eso tomé la decisión de que se convierta el cine ahora en mi prioridad”, dijo.

Aunque no reveló detalles de la trama, sí contó que llevan tres semanas grabando en Tijuana y previamente estuvieron en Yucatán.