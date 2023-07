Omar Chaparro se une a la huelga como miembro del Sindicato de Actores

Como miembro del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA), Omar Chaparro se une a la huelga que el gremio mantiene hace una semana y, hasta el momento, no está trabajando en Estados Unidos.

Sin dar detalles y de una forma muy concisa, el actor dijo que espera que pronto finalicen las protestas. “Que ya se libere, que lleguen a un acuerdo, por el bien de todos”, afirmó Chaparro en entrevista con El Sol de México.

“Yo estoy unido, yo no estoy trabajando en Estados Unidos, como actor no puedo, pertenezco al sindicato, qué mejor manera de apoyar que no trabajar”, agregó el actor. Sin embargo, eso no le prohíbe hablar sobre sus proyectos.

Uno de ellos es la versión mexicana de la serie argentina Las viudas de los Jueves, adaptada del libro homónimo de Claudia Piñeiro, que próximamente se estrenará en Netflix.

“Me encanta porque es un personaje que nunca había hecho, seré un millonario seductor”, comentó el comediante.

Irene Azuela, Cassandra Ciangherotti, Juan Pablo Medina, Zuria Vega y Pablo Cruz Guerrero completan el elenco.

Otro de sus trabajos fue prestarle voz al Guasón en la cinta animada Batman azteca: Choque de imperios, producción de Ánima Estudios para HBO Max.

“El guion me apasionó mucho, me propusieron hacer el Joker de Batman, entonces me grabé,sólo para escucharme, no me gusta verme al espejo, porque los gestos deben de venir naturales.

“Así que me grababa y hacía una voz, veía a Heath Ledger, a Jack Nicholson, todos los Guasones que existieron y obviamente al último, Joaquín Phoenix y lo puse en una licuadora, dejé de hacerlo tres días y llegué a la grabación”, contó el actor.

CONTINÚA CON SU CARRERA EN LA MÚSICA

Por otro lado, el chihuahuense también disfruta de sus éxitos musicales, ya que recientemente lanzó su EP Las locuras mías, un compilado de seis temas en distintos géneros, incluyendo duetos con Joey Montana y Nathan Galante.

“Desde chiquito me aventé a hacer todo, me ha costado obviamente porque la gente dice que no soy tan bueno y, claro que no soy tan bueno, nadie lo es. Tengo un apetito voraz por aprender y conocer y ahora sé que sí se puede lograr lo que quieras si trabajas.

“Yo me propuse ser actor, quiero ganar un Oscar, pero también quiero hacer giras de conciertos, cantar y ganar un Grammy, es posible, pero ¿qué tengo que hacer para llegar al lugar que me imagino? Exactamente lo que hace este Omar, este Omar se levanta temprano, medita, se mete en una tina con agua congelada, está estudiando, descubriendo, contrató un maestro de ópera que lo pone a cantar con ladrillos en el estómago, entonces todo es posible”, compartió.

El también productor anunció la gira de shows que ofrecerá en más de una decena de ciudades en Estados Unidos, así como fechas en México. Su espectáculo, en el que fusionará sus facetas de conferencista, cantante, actor y comediante, se presentará el 30 de agosto en el Teatro Metropólitan.

“Voy a entregar mi vida, a hacer lo que dice mi alma y mi alma quiere cantar, componer, hacer películas y aventarme de un paracaídas y ¡vivir!

“Esta es la mejor versión de mí, la más sabia, la más tranquila y en paz conmigo mismo, la más en gozo y en gratitud; me llevó mucho trabajo emocional, cursos, libros, años de terapia, pero todo parte del apetito, de las ganas de ir más allá siempre”, aseguró.

Este jueves, Omar Chaparro estuvo presente en un conversatorio que se organizó como parte del final del diplomado El negocio de las ideas, liderado por el guionista Raúl Prieto y con la participación del escritor Patricio Saiz, así como el CEO de Cinépolis, Miguel Mier.