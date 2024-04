¡War is over! Cartier entrega aretes de casi medio mdp a joven que los compró en 474

El usuario de X @LordeDandy compartió que la marca Cartier le entregó los dos pares de aretes de oro rosa y diamantes que compró en 474 pesos por un error de etiquetado en el sitio web de la marca.

El 19 de abril, un usuario de la red social X (antes Twitter) acusó a la marca francesa de alta gama de no querer entregarle dos pares de aretes de casi medio millón de pesos que compró en diciembre por solo 237 pesos cada uno.

Pero unos días después de su compra, la marca se dio cuenta de su error y una vendedora contactó al joven para intentar que aceptara un trato a cambio de no entregarle los aretes que compró a un un costo menor que su precio original.

Incluso, dijo le hicieron llamadas y que en uno de los correos electrónicos le ofrecieron el reembolso de su dinero más una botella de champagne y un porta pasaporte.

Sin embargo le resultó sospechoso que le pidieran firmar un acuerdo, por lo que puso una queja ante la Procaraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra Cartier por no querer entregarle su producto. por suerte, guardó todo tipo de pruebas que le ayudaron en su caso.

Y tras varios días de memes y desatar una discusión en redes sociales cuestionando si estuvo bien o mal en aprovechar el error, el usuario de X ganó la batalla a Cartier.

"War is over", es cribió en un post en el que también aclara algunas cosas sobre el debate que se generó alrededor de la situación.

War is over.

Cartier está cumpliendo.

No soy moneda para caerle bien a los lambiscones.

No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mi no, yo no lo contraté.

Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo. — dre pute (@LordeDandy) April 23, 2024

¿Cómo hacer una denucia ante Profeco?

Cualquier presona que tenga problemas al adquirir un bien o servicio puede presentar una denuncia ante la Profeco, institución que vela los derechos de los consumidores. Se tiene máximo un año para interponer la queja.

La denuncia podrá presentarse por escrito, oficio, vía telefónica o electrónica. Aquí puedes encontrár el sitio web de Profeco con más información al respecto.