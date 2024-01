Oppenheimer y Succession dominan los Globos de Oro 2024

Aunque Barbie lideraba las nominaciones en la 81 entrega de los Globos de Oro compitiendo en nueve categorías, fue Oppenheimer la cinta que se impuso en la premiación.

De las ocho nominaciones que tenía, Oppenheimer recibió cinco estatuillas en tres de las categorías más importantes: Mejor película de drama, Mejor director para Christopher Nolan y Mejor actor para Cillian Murphy.

“La única vez que subí a este escenario fue hace tiempo aceptando uno de estos premios para Heath Ledger fue complicado, un reto difícil para mí porque a mitad de mi discurso vi a Robert Downey Jr. quien me mandó una mirada de apoyo, de amor, como lo está haciendo en este momento. Como directores unimos equipos, intentamos hacer lo mejor, el increíble trabajo de nuestro maravilloso equipo, agradezco a Universal por ver potencial, gracias por darme el libro, en verdad muchas gracias”, dijo Nolan al recibir su galardón.

Los otros premios que recibió la cinta sobre el físico J. Robert Oppenheimer, quien integra un grupo de trabajo para crear la primera bomba atómica, fueron Mejor actor de reparto para Robert Downey Jr. y Mejor banda sonora para Ludwig Göransson.

Sólo dos para Barbie

La película de la muñeca que decide visitar el mundo real recibió los galardones a Mejor canción original por What was I Made for?, de Billie Eilish y a la recién creada categoría Logro taquillero, un premio obvio gracias a los mil 441 millones 827 mil 208 dólares que recaudó a nivel internacional.

“Ha sido el proyecto más apasionado que he visto. De parte de todos queremos agradecerle a los de Warner y Mattel que se tomaron el riesgo para apoyarnos en cada paso del camino. Gracias a Ryan Gosling y America Ferrera por mostrar su alma y a los Globos de Oro por incluir una categoría en la que celebra el premio a los fans de las películas. Esta cinta es de una muñeca, pero habla sobre los seres humanos, sobre ustedes, es para ustedes la hicimos con amor y gracias por amarla”, expresó la actriz y productora Margot Robbie.

Los asesinos de la Luna, el nuevo filme de Martin Scorsese era otro de los favoritos; competía en siete categorías, de las cuales sólo ganó un galardón en el rubro de Mejor Actriz otorgado a Lily Gladstone, quien inició su discurso de agradecimiento en su lengua nativa.

Barbie obtuvo dos premios, incluida mejor canción | AFP

“Esto es para niños latinos de alguna reserva que tienen un sueño, que se vieron representados en historias con nuestras palabras, con tremendos aliados, gracias a todos”, comentó la galardonada.

La sorpresa de la noche fue el filme Poor Things, que logró dos reconocimientos, a Mejor actriz musical para Emma Stone, quien se impuso a Margot Robbie, nominada por Barbie y Mejor serie musical o comedia. Poor Things, de Yórgos Lánthimos, también cuenta con las actuaciones de Willem Dafoe y Mark Ruffalo.

“Muchas gracias, esto es maravilloso. Interpretar a Bella (su personaje) fue increíble, esta fue una comedia romántica, pero Bella se enamora de la vida misma, en lugar de alguna persona, ella acepta lo bueno y malo de forma igual, eso me hizo ver a la vida de una forma distinta y vivirla es importante, esto significa mucho para mí”, dijo Stone.

La Mejor película en lengua extrajera fue la francesa Anatomy Of a Fall, de Justine Tiret, quien también recibió el premio al Mejor guion.

“Me acuerdo que estábamos buscando, mi pareja en ese momento y yo, una historia; empezamos a desarrollarla en el departamento, recuerdo que nos divertíamos, pero sabíamos que era muy oscuro, pensamos que nadie la vería por ser muy larga, sin música original, con temas fuertes, pero quise hacerla, fuimos a buscar dinero, no sé cómo es que las cosas sucedieron, pero gracias por motivarme a hacer lo que amo, gracias”, dijo Justine Tiret al recibir la estatuilla.

Cillian Murphy y Robert Downey Jr por Oppenheimer | AFP

Lo mejor de la pantalla chica

En los premios de televisión, Succession, la serie sobre una familia dueña de medios de comunicación que luchó por el poder hasta el final, sin importar las consecuencias, cerró la noche con cuatro de los nueve Globos de Oro a los que aspiraba: Mejor serie de drama de televisión, Actor de reparto, para Matthew Macfadyen, y Actor y Actriz en serie de drama para Kieran Culkin y Sarah Snook.

“Gracias a los Globos de Oro, esto ha cambiado mi vida, todo mi mundo fantástico, un esfuerzo de equipo, siempre se trató de eso, de ser un equipo”, comentó Snook cuando alzó su estatuilla.

La serie creada por el director coreano Lee Sung Jin, Beef, sobre un incidente de tráfico, un contratista fracasado y una empresaria descontenta que desata un conflicto que saca a relucir su lado más oscuro, se llevó tres premios: Mejor miniserie, serie de antología o película para televisión, así como actriz y actor para Ali Wong y Steven Yeun.

En su discurso, el productor dedicó el premio a todos aquellos que han trabajado en un restaurante.

Elizabeth Debicki ganó el premio como Mejor actriz de reparto por su caracterización de la princesa Diana en la serie The Crown, mientras que Selena Gomez se quedó a un paso de recibir el Globo en la categoría de Mejor actriz en una serie musical o comedia, ya que Ayo Edebiri levantó la estatuilla dorada por su trabajo en The Bear, misma que también fue reconocida como Mejor serie de la categoría y Mejor actor para Jeremy White.

The Bear descubre la vida de un grupo de chefs que se encuentran y reencuentran en el restaurante en Chicago.

Tras suspender su transmisión debido a la polémica por señalamientos de racismo y discriminación de los anteriores organizadores, la gala de los Globos de Oro regresó a la televisión. Con esta entrega, inicia la temporada de premios 2024 en la industria.