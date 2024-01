¡Que viva el guacarrock! Botellita retornable ya prepara su primer disco

Después de haberse presentado en 2023 como un nuevo proyecto, la banda Botellita Retornable, con Francisco Barrios “El Mastuerzo”, Santiago Ojeda —ambos exintegrantes de Botellita de Jerez— y Josué Vergara —baterista de Los jijos del maíz— ya se encuentran en el estudio de grabación para producir el que será su primer disco.

En entrevista con El Sol de México, “El Mastuerzo” recordó durante las celebraciones por el Día del Compositor, en las instalaciones de Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), el sentido de este nuevo experimento musical, tras lamentar la partida del bajista, compositor y escritor Armando Vega Gil, quien falleció en julio de 2019, año en el que decidieron que terminar con Botellita de Jerez, el proyecto que los mantuvo unidos más de 30 años.

“Qué descanse en paz mi queridísimo hermano Armando Vega Gil. Ya no existe Botellita de Jerez, fue difícil, pero ahí se cerró ese telón. Ahora hemos decidido ser Botellita Retornable, y estamos preparando nuestro nuevo disco. Nosotros nos reunimos primero para recordar a Botellita de Jerz y ya después quisimos hacer cosas nuevas, pero seguir siendo Botellita y así reactivarnos y darle continuidad”, dijo “El Mastuerzo”

El guitarrista y baterista adelantó que esperan que el primer sencillo de su nueva producción salga en marzo, pero que darán aviso cuando lo tengan confirmado; las demás canciones estarán disponibles en las plataformas musicales de forma periódica.

Sobre cómo son los temas y sentires que compondrán el álbum, el Mastuerzo aseguró: “Todas las rolas son nuevas e inéditas. Hemos procurado mantener ese sentido y ese espíritu que hicimos siempre, que es el guacarock, pero un guacarock de ahora, del presente”.

“El Mastuerzo” se ha caracterizado en los últimos años por hacer transmisiones en vivo en solitario en las distintas redes sociales, para dar anuncios de sus proyectos y presentaciones, pero también para “echar el palomazo” y platicar con el público que lo sigue y recuerda bastante bien.

“Uno se tiene que mover por todos lados y como se pueda, porque así doy noticias de que estoy vivo. He llegado a varios lugares a donde, de repente me dicen, ‘Oye, pensé que ya estabas muerto’, pero no, aquí sigo y estamos haciendo música”, dice entre risas, pero con el ánimo de no dejar de tocar sus rolas.

Con motivo del Día del Compositor, el coautor de “El guakarock de La Malinche” aseguró que es importante que se reconozca el trabajo de los compositores alrededor del mundo y que se les pague por su trabajo, sin embargo, también destacó el valor colectivo que tiene la música como parte de las comunidades, el cual va más allá de cualquier industria y mercado, pues se trata de un quehacer artístico.

Francisco Barrios cumple este 2024 48 años de historia musical, inició en 1976 con el grupo Los Nakos y después en 1983 fundó Botellita de Jerez junto con Sergio Arau, Armando Vega Gil y El Sr. González, el grupo que lo posicionaría como un experimentador musical, espíritu que mantiene ahora con Botellita Retornable.