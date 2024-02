112 parejas contrajeron matrimonio en las bodas colectivas de Veracruz 2024

Veracruz, Ver.- De 78 y 66 años, Juan León Cota y Julia Elvia Cole decidieron unir sus vidas en matrimonio después de una relación de siete años de amistad.

De la mano y muy felices, la nueva pareja recibió el certificado de matrimonio de manos de las autoridades del gobierno estatal en el marco de las Bodas Colectivas Aquarium 2024.

Ambos viudos y con hijos, relataron que tienen siete años de conocerse y fue hace un par de meses que decidieron unir sus vidas en matrimonio para formalizar su relación ante todos.

En 40 años, Julia Elvia Cole no se había animado a tener otra pareja después de quedar viuda pero la convivencia diaria con Juan, la hizo decidirse.

“Nos conocemos de hace siete años, somos hermanos del evangelio, empezamos a platicar, cantábamos juntos, después que un abracito, un besito, ambos somos viudos y hace poco me enfermé, ella me cuidó y fue que nos animamos a casarnos, ya vamos a vivir juntos, le pedí a Dios que si me mandaba otra pareja que fuera del evangelio”, expresa, Juan en medio de mucha emoción.

Los nuevos esposos fueron una de las 112 parejas que este pasado sábado se casaron en un evento colectivo, que en un principio se realizaría en las instalaciones del Aquarium Veracruz pero por las condiciones climáticas, se cambió a un hotel de la zona del bulevar Manuel Ávila Camacho

“Se registraron 117 parejas, se cambió toda la logística hubiéramos querido estar en la belleza escénica que nos da el mar, lamentablemente el clima nos tocó norte, revisamos antes el clima y cambiamos todo, es un escenario cercano al Aquarium, quedamos bien”, aclaró en entrevista el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortes.

Aunque se registraron 117 parejas, al final se presentaron 112 y entre estas, siete fueron del mismo sexo.

Al final de la entrega de documentos, las parejas recibieron una rebanada de pastel y premios a través de un sorteo.